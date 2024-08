Mesterséges intelligencia ismerheti fel és biztonságosan adagolhatja a gyógyszereket

Mindig a megfelelő gyógyszert osztja ki

A pécsi egyetem által fejlesztett mesterséges intelligencia (MI) alapú alkalmazásnak két jelentős előnye is akad:

egyrészt a kórházakban használt gyógyszerek száma korlátozott, így nem jelent leküzdhetetlen akadályt az összes adat betáplálása,

másrészt valódi igény is van egy ilyen alkalmazásra.

Dr. Ashraf Amir Reza elmondása szerint már az ötlet kidolgozásakor olyasmin gondolkodtak, ami segíti a kórházi személyzet munkáját, hiszen egy kórházban többnyire óriási a pörgés, folyamatosan érkeznek újabb betegek, és nagyon fontos, hogy mindenki a neki szánt gyógyszert kapja meg megfelelő adagolásban.

Erre jelentenek megoldást a gyógyszeradagoló automaták, ám ezek jellemzően a nagyobb kórházakban állnak rendelkezésre. Ezért is lenne fontos, hogy a kisebb intézményekben, illetve egyes osztályokon dolgozók igénybe vehessenek egy olyan eszközt, amely révén ki lehet küszöbölni azokat a szerencsére ritkán, de a nemzetközi szakirodalomban is dokumentáltan előforduló tévedéseket, amikor egy beteg számára nem a megfelelő gyógyszer kerül kiosztásra. Közben segítjük az osztályos gyógyszerészek, orvosok és ápolók munkáját; ha minden jól megy, egy plusz eszközt tudunk adni az egészségügyi dolgozók kezébe

­– hangsúlyozta a kutató, hozzátéve, hogy az alkalmazás első, kezdetleges változata 10 gyógyszer felismerésére volt képes, amiből kiderült, hogy az elképzelés megvalósítható. Aztán arra is fény derült, hogy jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozik iránta.

A háttér Dr. Ashraf Amir Reza az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége (EAHP) 2022-es bécsi konferenciájára küldte be az absztraktját mintegy próbaképpen, és nagy meglepetésére azt a visszajelzést kapta, hogy egyrészt díjra jelölték, másrészt egy előadásra is felkérték. A következő lépés az algoritmus továbbfejlesztése volt, megháromszorozva az általa ismert gyógyszerek számát, másrészt a lelkes kutató egy mobilalkalmazást fejlesztetett, amit a PTE Klinikai Központjában, a Kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban és a Komlói Egészségcentrumban is teszteltek. Ezt követte egy publikáció a mérvadó Artificial Intelligence in Medicine szakmai folyóiratban, majd a pályázás az egyetemi innovációs pályázaton, amelynek sikere kézzelfogható közelségbe hozta az alkalmazás elkészültét.

A Pécsi Tudományegyetem tájékoztatása szerint a cél, hogy az alkalmazás saját hardvert kaphasson integrált kamerarendszerrel a teljesítmény javítása érdekében, miközben

a modell további képzése, finomhangolása révén közelebb kerülhet a gyakorlati alkalmazhatósághoz.

Most egy 3D nyomtatással készülő, integrált kamerás prototípuson is dolgoznak a szakemberek, amibe bele lehet helyezni a vizsgálandó gyógyszereket. Emellett a modellt is továbbfejlesztik, hogy a jelenlegi harminc helyett nyolcvan gyógyszert ismerjen fel. Ahogy fogalmaztak, ez már akkora mennyiség, ami megfeleltethető egy kisebb kórházban, osztályon használt gyógyszerlistának.