Az új mesterséges intelligencia képes megjósolni a jövő nagy katasztrófáit

Az első a komplex rendszereket kölcsönható csomópontok nagy hálózataira bontotta, mielőtt követte volna a csomópontok közötti kapcsolatokat; a második pedig az egyes csomópontok időbeli változásait modellezte. "Például a pénzügyi rendszerekben csomópont lehet egyetlen vállalat; az ökológiai rendszerben a csomópontot pedig egy fajt jelenthet; míg a közösségi média rendszerében a csomópont egy felhasználót jelölhet és így tovább" - mondta Yan.

Mivel a fordulópontokat nehéz megjósolni, mint ahogyan az is, hogy hol kell keresni őket, ezért ritkák a valós adatok a hirtelen bekövetkező kritikus átmenetekről.

A kutatók a modelljükben ehelyett az egyszerű elméleti rendszereken belüli fordulópontokat állították központba – mint például az ökoszisztéma modelleket-, amelyekben elegendő az idő a fordulóponthoz vezető változások jeleinek a feltérképezésére.



Miután a neurális hálózatuk elegendő adatot gyűjtött be, a kutatók a való világból származó problémát adtak a mesterséges intelligenciának: a trópusi erdők szavannává való átalakulását. Több mint 20 évnyi műholdas adatot vettek át Közép-Afrika három olyan régiójából, amelyekben ez a hirtelen átmenet megtörtént, majd a tudósok a csapadékról továbbá a fák lefedettségéről szolgáltattak információkat az algoritmusnak két régiót választva ki a modellezés elvégzésére.

Ezekből az adatokból a mesterséges intelligencia pedig pontosan megjósolta, hogy mi történt a harmadik régióban,

még akkor is, ha a rendszerek csomópontjainak (jelen esetben az érintett földterületeknek) a 81%-a észrevétlen maradt - mondták a kutatók. Miután sikeresen megjósoltak egy fordulópontot, a kutatók most olyan módszert keresnek, melynek segítségével az algoritmus részleteiben is felvázolhatja az észlelt mintákat. Azt remélik, hogy ezután a modelljüket más rendszerekre, például erdőtüzekre, járványokra és pénzügyi összeomlásokra is alkalmazni tudják.