Összeütközött két gép Milánó repülőterén, 118 ember meghalt

Egy hónappal 9/11 után

Pár héttel a világot megrengető New York-i és washingtoni terrortámadások után csendes reggelre ébredt Milánó második repülőtere. A terminál kávézójában Kylie Minogue Can’t Get You Out of My Head c. száma szólt, a tévében pedig épp azt mutatta egy hírcsatorna, hogy Kabult amerikai rakétacsapás érte. Ekkor kezdődött az afganisztáni háború az Al-Kaida terrorszervezet ellen, megtorlásképpen a 9/11-i támadásokért.

Ködben különösen fontos, hogy minden pilóta tudja, pontosan hol jár éppen a repülőtéren

Fotó: Hindustan Times

Milánóban és a környéken hatalmas volt a köd. Olyan sűrű tejföl vette körül a várost, amelyet az idősek sem tudtak felidézni. Linatén 200 méteres lett a látótávolság, ezért a járatokat késve indították, és kevesebb földi mozgást engedélyeztek egy időben a gépeknek, mint általában.

A reggeli hullám induló járatai között ott volt az SK686, a SAS Milánó-Koppenhága járata, amelyet egy MD-87 típusú gép teljesített. Egy másik induló a D-IEVEX jelű Cessna Citation CJ2 típusú üzleti repülőgép volt, a német Air Evex vállalata tulajdona. A Cessna Párizsba tartott, két olasz üzletemberrel a fedélzetén.

A skandináv gép földi útvonala

Az SAS járatának 07:35-kor kellett volna indulnia, de csak 07:54-kor kapta meg a taxizási, a gurulási engedélyét a toronytól a köd miatt.

Az MD-87 az északi repülőtéri előtérből, szakkifejezéssel élve apronról indult, a termináltól, ahol az utasszállító gépek felvették az utasokat. Az alábbi ábrán a kék csíkot keressék, ez volt a skandináv gép kijelölt taxizási útvonala.

A katasztrófát szenvedett gép két hónappal a baleset előtt a linatei repülőtéren, az északi előtéren

Fotó: Daniel Thomas / Airliners.net

A gépnek az északi előtértől az R4 gurulóúton kellett megközelítenie a 36R jelű felszállópályát, északi irány felé. A személyzet gurulás közben, 08:01-kor szabályszerűen jelentette, hogy elhaladt a tűzoltóság épülete mellett. (Az ábrán ez a VV.FF jelű épület.) Az irányító nyugtázta a rádiózást, és átadta a járatot a toronynak, amelyhez egy új frekvenciára kellett kapcsolniuk a skandináv pilótáknak. A torony átvette őket, és megállásra utasította az MD-87-est, mert három repülőgép várakozott a felszállásra előttük.

Itt tehát minden szabályosan és az utasításoknak megfelelően történt. Nem úgy a másik oldalon.