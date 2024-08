Milyen hatással van a légkondicionáló az üvegházgáz kibocsátásra?

A tudósok figyelmeztetnek, hogy koncentrált, globális erőfeszítésre van szükség a szénkibocsátás mérsékléséhez, hogy megelőzzük még katasztrofálisabb következményeket.

A magazin olvasói arról érdeklődtek, hogy az Amerikai Egyesült Államokban mennyi a légkondicionálók szén-dioxid-kibocsátása nyáron? Hogyan tudunk kevesebb elektromosságot használni? Az Amerikai Energiainformációs Adminisztráció (U.S Energy Information Administration) szerint 2020-ban (az elérhető legfrissebb adat) a légkondicionáló az amerikai otthonok teljes elektromos áram fogyasztásának (körülbelül 254 billió kilowatt óra) majdnem 20%-áért felelős. Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi épületeiben 2018-ban a hűtés miatti elektromos áram fogyasztás az épület teljes energia fogyasztásának körülbelül 18%-áért volt felelős, egy másik 18 % pedig a hogy a lehűtött levegőt körbe mozgassák.

Intenzív hőség égette Ázsiát, Irántól Japánig augusztus 9-én, és ez várhatóan folytatódik a héten.

Fotó: Science News

Az Amerikai Nemzeti Megújuló Energia Laboratórium (U.S. National Renewable Energy Laboratory) kutatói kiszámolták, hogy 2022-ben a globálisan a légkondicionálás évente körülbelül 1.950 metrikus tonna szén-dioxid-kibocsátásért felelős, ami majdnem a teljes globális üvegházgáz kibocsátás majdnem 4%-a. Az Amerikai Energiaügyi Minisztérium (U.S. Department of Energy) szerint a légkondicionálás évente körülbelül 117 millió metrikus tonna üvegházgáz légkörbe való kibocsátásáért felelős.

A világ melegedésével a hányad valószínűleg növekszik – ezért aktív kutatási terület az, hogy hogyan hűtsük az épületeket anélkül, hogy fokozzuk a légkondicionáló használatát (és ezáltal fokozzuk az energiafogyasztást).

Például, egy új, augusztus 9-én publikált tanulmány egy zegzugos falat javasol, ami növeli az épület passzív sugárzásos hűtés képességét – más szavakkal, csökkenti a fal hőmérsékletét, miközben a napsugárzás hőjéből többet visszaküld az űrbe olyan hullámhosszon, amit a Föld atmoszférája nem nyel el. Az ilyen innovatív tervek lesznek a jövőbeni korszerűsítések tárgyai és az, hogyan hűtsük az otthonokat napelemekkel, városi fafedettséggel s más stratégiákkal.

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)