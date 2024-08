Mohácsi csatatér: egy elfeledett katonai összecsapás feltárása újraírhatja az 1526 eseményei körüli vitát

Miksa Emánuel bajor választófejedelem rézmetszésű portréja az 1680-as évekből

Fotó: Wikipedia

A lovassági ütközetben török, valamint keresztény részről mintegy 14-15 ezer szpáhi, illetve dragonyos és vértes vehetett részt. A nyugati alakulatok feltöltöttsége igen magas lehetett, mivel egy bozótos, ligetes meredélyen felfelé küzdve vették fel a harcot a török lovassággal, és végül visszavonulásra kényszerítették a szpáhikat.

Teljesen más volt a helyzet 1687-ben, mint a százötven évvel korábbi mohácsi csatában

Még ha a helyszín részben ugyanaz is volt mint az 1526-os nagy csatáé, az 1687-es környezet és az összecsapásban részt vett lovassági seregtestek, illetve felszereltségük már teljesen más képet mutat a 16. század elejéhez képest.

Az 1526-os nyár a szokásosnál sokkal csapadékosabb volt, ami miatt a mohácsi csatateret rendkívül kiterjedt árterek és mocsarak jellemezték.

Ezzel szemben 1687 nyara száraz és aszályos volt, a mocsaras, ártéri területrészek pedig sokkal kisebbek.

1687-ben a lovassági fegyvernemből már teljesen hiányzott a 16. század eleji páncélos nehézlovasság, amelynek fő fegyvere a kopja és a pallos volt, és amit csak fátlan sík terepen lehetett hatékonyan bevetni.

A 17. század végi keresztény nehézlovasság, a vértesek (kürasszírok), már nem a teljes testet viselő páncélt viseltek, és a pallos, illetve a hegyestőr mellett mindegyik lovas fel volt szerelve tűzfegyverekkel.

Vértesek (kürasszírok) a 17. század végéről

Fotó: Wikimedia Commons

A dragonyosok, akiket lovasságként és lóról leszállva gyalogosharcban is egyaránt be lehetett vetni, karddal, pisztollyal és karabéllyal voltak felszerelve. Ekkor már a szpáhi lovasság is pisztolyokkal, karabélyokkal felszerelten harcolt. Így aztán katonánként akár 2-3 tűzfegyverrel is számolhatunk.

A 17. század végi nyugati lovasság ezért komoly tűzerővel rendelkezett, ezzel szemben az 1526-os ütközetben harcolt lovasságnak még egyáltalán nem voltak tűzfegyverei, sőt a korabeli viszonyokhoz képest korszerűen felfegyverzett szulejmáni seregben is csak a janicsárok rendelkeztek nehézkesen kezelhető kanócos puskákkal, mindössze 4000 darabbal.