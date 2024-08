Néhány baktérium virul a mikrohullámú sütőkben

A mikrohullámú sütőben lévő megvilágított környezet barátságtalan lehet a mikrobák számára. De a számos különböző helyszínről származó mikrohullámú sütőkből vett minta több, mint 100 baktériumtörzset azonosított. Erről számolnak be a kutatók a Frontiers in Microbiology magazinban augusztus 7-én. Ez az első eset, hogy a tudósok mikrohullámú sütőkben élő mikrobás közösségeket dokumentáltak.

Manuel Porcar mikrobiológus és kollégái 30 mikrohullámú sütő belsejéből vettek mintát, a falakról és a forgó tányérról. A mikrohullámú sütőket aktívan használták három különböző környezetben: 10-et a konyhában, 10-et laboratóriumban és 10-et más közös térből, mint például a büfé. A mintákat áthelyezték petricsészékbe, és mindegyikben jelentős bakteriális növekedés történt. A baktériumkolóniák DNS vizsgálata azt mutatta, hogy a Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria és a Bacteroidetes fajok domináltak. Ezek mindegyike gyakran megtalálható az emberi bőrön és az emberek által gyakran megérintett felületeken.

A konyhai mikrohullámú sütőkből származó kultúrák közt volt olyanok, amik táplálékkal terjedő betegséget okoznak, köztük a Klebsiella és a Brevundimonas.

Azt nem tudni, hogy képesek ezek a baktériumtörzsek túlélni a mikrohullámú sütőben és további vizsgálatok szükségesek, hogy megtudják, hogyan alkalmazkodtak a magas hőmérséklethez és az elektromágneses sugárzáshoz.

Fotó: Science News

Porcar, a Valenciai Egyetem mikrobiológusa megjegyzi, hogy a mikroorganizmusok, amiket találtak a házi mikrohullámú sütőkben ugyanazok voltak, amik a konyhai felületen találhatók.

Vannak köztük patogének, és az embernek tisztítania kell a mikrohullámú sütőt, ahogyan bármely más konyhai felületet.

De hangsúlyozza, hogy a konyhai mikrohullámú sütők miatt nincs különös ok az aggodalomra. Nem kell jobban aggódni, mint bármely más, élelmiszerrel érintkező konyhai rész tisztítása miatt.

A porózus konyhai szivacs tökéletes fizikai szerkezet egy baktérium közösség számára, változó méretű ideális számú fülkével, amit a baktériumok elfoglalnak.

Fotó: Science News

Nem csak a mikrohullámú sütőben virulnak a baktériumok. A konyhai szivacs a mikrobák paradicsoma, négyzetcentiméterenként 54 billió baktérium lehet. Ráadásul mivel nedves, levegős és táplálék darabkákkal van teli a szivacs, optimális fizikai környezet a baktériumok számára. A porózus konyhai szivacs tökéletes fizikai szerkezet egy baktérium közösség számára, változó méretű ideális számú fülkével, amit a baktériumok elfoglalnak.Mint az emberek, a baktériumok is különböző szinten szeretik a társaikkal való interakciókat. Vannak baktériumok, melyek a szociálisabbak, míg mások jobb szeretik az egyedüllétet. Erről korábban a Nature Chemical Biology magazinban számoltak be kutatók, Lingchong You, a Duke Egyetem biológusa és kollégái.

(Forrás: Science News: https://www.sciencenews.org/)