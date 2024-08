Több tízezer kísérlet vezetett a kémiai Nobel-díjhoz

Hermann Groeber festménye: Az 1925-ben alapított I.G. Farben AG felügyelőbizottsága, Carl Bosch és Carl Duisberg (elöl ülve), Edmund ter Meer

Fotó: Hermann Groeber

A BASF első nitrogéngyára 1911-ben kezdte meg működését Oppauban (ma Ludwigshafen része), előbb ammónium-szulfátot, majd ammónium-nitrátot gyártottak. 1919-ben Boscht nevezték ki a cég ügyvezető igazgatójává.

1921. szeptember 21-én az üzemben súlyos baleset történt, egyike az ipartörténet legsúlyosabb vegyi katasztrófáinak. Az egyik tároló, amelyben ammónium-nitrátot és ammónium-szulfátot is tároltak, felrobbant. A robbanásban legalább 560 ember halt meg, a sebesültek száma meghaladta a kétezret. A robbanás 1-2 kilotonna TNT erejével rázta meg a környéket, a lökéshullám még 25-30 kilométerrel arrébb is ablakokat tört be, a detonáció hangját még a 300 kilométerre lévő Münchenben is hallani lehetett.

A legmagasabb tudományos elismerést is kiérdemelte

1925-ben a német vegyipar legnagyobb cégei, a BASF, a Hoechst, a Bayer és három másik egyesült, létrehozva ezzel a korszak legnagyobb vegyipari vállalatát, az IG Farben vegyipari és gyógyszeripari konszernt, amelynek Bosch lett az első igazgatója, 1935-ben az igazgatótanácsa elnökévé is megválasztották. 1937-ben ő lett a Vilmos Császár Társaság (a német kutatóintézetek koordináló szerve) elnöke.

Carl Bosch munkásságával a legmagasabb tudományos elismerést is kiérdemelte, 1931-ben a szén cseppfolyósítását felfedező Friedrich Bergius-szal megosztva kémiai Nobel-díjat kaptak a nagynyomású kémiai eljárások kidolgozásáért.

Az IG Farbenben folyó munka színvonalát jelzi, hogy kutatói közül 1939-ben még Gerhard Domagk patológus is orvosi Nobel-díjat kapott a Prontosil, az első kereskedelmi forgalomban kapható antibiotikum felfedezéséért.