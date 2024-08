Olcsó és hatékony kihívója akadt a zöldhidrogénnek és az akkumulátoroknak

A hőszivattyú remekül kielégítheti az alacsonyabb hőigényeket.

Fotó: Greendex

Ilyen például a ma legelterjedtebb akkumulátorok mellett a napelemek gyártásához is alapvető lítium, melynek forrásaiért már napjainkban is heves és fokozódó versengés folyik. 2022-ben világszerte összesen mintegy 113 000 tonna lítiumot termeltek ki, azonban becslések szerint a „fehér aranynak” is nevezett alkálifémből 2030-ban már évi 250.000–450.000 tonnányira lesz szükség a dekarbonizálódó gazdaságban.

A „hőtároló akkumulátor” iparág egyelőre a fejlődés kezdeti szakaszában jár, de egyre nagyobb figyelem irányul rá, ahogy világszerte fokozódik az alternatív zöldmegoldások iránti hajsza.

Leküzdendő nehézségek

A hőenergia-tárolásba a korábbi években viszonylag kevés befektetés áramlott, és a fő potenciális ügyfélkört alkotó iparvállalatok vezetőinek technológiával kapcsolatos edukáltsága is kívánnivalókat hagyott maga után. Az utóbbi időszakban viszont komoly privát tőke mozdult meg, és találta meg a helyét egyesült államokbeli és európai kísérleti projektekben, illetve startupoknál. Részben hasonló megfontolások motiválták Kínát arra, hogy a hőenergia-tárolásnak köszönhetően lényegében 24 órás folyamatos energiatermelésre képes koncentrált naperőmű-technológia fejlesztésére fordítsa figyelmét.

A technológiában a fenntartható gazdaság szempontjából rejlő potenciál kiaknázásához ugyanakkor elengedhetetlen lesz, hogy a kormányok támogató szabályozói környezetet alakítsanak ki, aminek egyik fő akadálya mindeddig az volt, hogy a döntéshozók jelentős része nem is ismerte a hőenergia-tároló akkumulátorokat. Az Egyesült Államokban ezt a feladatot már nagyrészt elvégezte a tiszta technológiák gyártását adókedvezmények és egyéb pénzügyi ösztönzők formájában támogató inflációcsökkentési törvény.

A hőenergia-tárolás elterjedése előtti egyik akadály az, hogy a legtöbb ilyen megoldás még csak legfeljebb 400–650 Celsius-fokos hőt képes biztosítani. A fejlesztéseknek köszönhetően azonban ma már létezik olyan hőenergia-tároló rendszer, amely akár 1500 Celsius-fokos hőmérsékletre is képes felmelegíteni a hőtároló közegként szolgáló téglákat, majd napokig képes tárolni a hőenergiát kevesebb mint napi 1%-os veszteséggel, mindezt az elektrokémiai akkumulátorok és a zöldhidrogén költségeinek csupán mintegy feléért. (Sőt, szénalapú hőtároló közeg alkalmazásával megközelítőleg 2000 Celsius-fokos és ennél magasabb hőmérséklet is elérhető.)