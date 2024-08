Megtalálták a világ legrégebbi palackposta üzenetét

Üvegpalack a parton

Amy Smyth Murphy, aki üdvözlőlapok tervezésével foglalkozó grafikus, az amerikai nemzeti ünnep, a függetlenség napja előtti délutánt egy kiadós sétával tervezte eltölteni a New Jersey-i Corson’s Inlet State Park tengerpartján. Beszámolója szerint - amit az ABC7 New York médiának adott-, arra figyelt fel, hogy valami „vízszerű” csillog a homokban. Amikor közelebbről szemügyre vette a furcsa tárgyat, kiderült, hogy egy üvegpalack nyaka kandikál ki a homokból. Egy régi palackposta üzenet volt benne.

A szerencsés felfedező, Amy Smyth Murphy kezében a legrégebbi palackposta-üzenettel

Fotó: MSN

A régiesnek tűnő palackon a „Barr & Brother Philadelphia” felirat szerepelt amiből sikerült megállapítani, hogy a cég a 19-20. század fordulója előtt forgalmazott ilyen üvegpalackokat. A palack felnyitása után – amit Smyth Murphy videófelvétellel dokumentált – kiderült, hogy az üvegben boríték nélküli elsárgult papírlapok rejtőznek, ami nyilvánvalóvá tette, hogy egy régi palackposta-üzenet lehet a ritka lelet. A kézírás pedig felcsillantotta a reményt a palackposta üzenet pontosabb kormeghatározására.



Mikor keletkezhetett a palackposta üzenet?



A palack belsejében fellelt kéziraton, amelyhez a W.G. & J. Klemm által vezetett lakberendezési cikkeket gyártó cég névjegykártyáját is csatolták, egy „Yacht Neptune, Atlantic City NJ August 6-76” feljegyzést azonosítottak. A felfedező már e részletek ismeretében kereste fel a The Philadelphia Inquirer archívumát. A levéltári iratok között kutatva kiderült, hogy a két fivér nevével fémjelzett cég valóban létezett a 19. század második felében. Smyth Murphy kutatómunkája azt is kiderítette, hogy a palackposta-üzenetben hivatkozott Neptun yachtot Samuel Gale kapitány építtette 1874-ben az állam területén fekvő Atlantic City dokkjában.

Az üvegpalack falán lévő felirat alapján kezdték el pontosítani a palackposta-üzenet keletkezési idejét

Fotó: TikTok/ASmythco

Így bebizonyosodott, hogy a palackba zárt üzeneten szereplő „August 6-76” bejegyzés az írás készítésének a dátuma, vagyis 1876. augusztus 7-e. Így ez lenne a világ legrégebbi ismert palackposta-üzenete, ami tíz évvel korábbi, az eddig legrégebbinek ismert és Ausztráliában megtalált 1886-ból származó palackpostánál. Ennek tényét, vagyis, hogy Smyth Murphy felfedezése hivatalosan is bekerüljön a Guinnes világrekordok könyvébe a legrégibb ismert palackposta-üzenetként, ehhez még független szakértőknek is meg kell erősíteniük az üvegbe zárt üzenet eredetiségét és korát. E vizsgálat azonban még további hónapokat vehet igénybe- írja az Ilf Science tudományos hírportál.