Pánik a víziparkban: agyevő amőba fertőzte meg a kisfiút, kritikus az állapota

Agyevő amőba által okozott agyvelőgyulladással kezelnek egy mindössze 10 éves kisfiút Izraelben. A gyermek kritikus állapotban van.

A Naegleria fowleri nevű baktérium hetekkel ezelőtt egy 25 éves férfit is megfertőzött ugyanebben a víziparkban, aki sajnálatos módon belehalt a betegségbe. Az egyre növekvő aggodalom miatt az Egészségügyi Minisztérium szerdán elrendelte a Gai Beach vízipark bezárását

- számolt be róla a The Times of Israel.

Boy diagnosed with rare ‘brain-eating amoeba’ is in critical condition...https://t.co/R5ymfDQlLJ — R-E-A-L-I-T-Y (@mihareality) July 27, 2024

A 10 éves gyermeknél hamar felismerték a fertőzés tüneteit, így gyorsan megkezdhették az antibiotikumos kezelést. Azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy megmentsék az életét - írja a Bors.