Prokarióták: az éghajlatváltozás elhozhatja a Föld legősibb élőlényeinek uralmát, ami nagyon rossz hír

Fitoplankton virágzás a Barents-tengeren

Fotó: The Conservation

Ez azt jelenti, hogy a halállomány várható csökkenéseket valószínűleg alábecsülik.

A halpopuláció csökkenése pedig komoly problémát okozhat a globális élelmiszer-ellátásban, mivel az óceánok jelenleg mintegy 3 milliárd ember számára jelentik a fő fehérjeforrást. A friss kutatás fontos lépés a tengeri prokarióták változó szerepének feltárásában, de ennek ellenére maradnak jelentős bizonytalanságok is. Egyrészt, az éghajlatváltozás olyan változásokat is okozhat, amit eddig nem vettek figyelembe a különféle modellek. Másrészt, az sem világos, hogy a prokarióták milyen gyorsan alkalmazkodnak a megváltozott új környezeti feltételekhez.

Az eddigi modellek nem vették figyelembe a prokarióták elszaporodása és a globális felmelegedés közötti összefüggéseket (a kép illusztráció)

Fotó: AFP/Fred Tanneau

Több ismert kutatás is azt mutatja, hogy egyes baktériumok nagyon gyorsan, akár néhány héten belül is olyan új tulajdonságokat fejleszthetnek ki, amelyek megkönnyítik a túlélésüket, illetve alkalmazkodásukat. Ezért is fontos a prokarióták alkalmazkodási képességeinek jobb megértése, különös tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás hogyan érintheti őket.