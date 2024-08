Robotokból fog állni az amerikai haderő egyharmada 2039-re

A gépek felemelkedése

Nemzetközi kutatóintézetek úgy becsülik, hogy a katonai robotika globális piaca a 2021-es 13,9 milliárd dollárról 25,7 milliárd dollárra nő majd 2025-re. A volt amerikai vezérkari főnök szerint nem kérdés, hogy a robotok nemsokára számos ponton kiegészítik majd az emberi tevékenységet a hadseregekben, de lesznek olyan területek is, ahol átveszik az ember helyét. Mindez egy újabb fegyverkezési versenyhez vezet.

Az Egyesült Államok élen jár ebben, de ez óhatatlanul azzal is jár, hogy az amerikai fejlesztések szinte kikényszerítik, hogy más országok, köztük az ellenséges államok is a robotok felé forduljanak. A technológiai fejlődés tehát kétélű fegyver.

Ma a robotok távirányítással, emberi beavatkozás nyomán, vagy önállóan, autonóm módon működnek. A hadseregekben már ma is a következő feladatokra alkalmazzák őket: tűzoltás, kutatás-mentés, szállítás, aknaszedés, robbanószerek megsemmisítése, megfigyelés, felderítés, hírszerzés.

Az amerikai hadsereg sebesültszállító és tűzoltó humanoidokkal is kísérletezik

Fotó: Army Mil

A robotok jellemzően lánctalpas járművek, vagy kutyaszerű szerkezetek, de ma már léteznek a testen hordható robotok is, amelyeket a sci fi filmekből, pl. a Bolygó neve: halál, és a későbbi sikerfilm, a Holnap határán c. alkotásból ismerünk. Ez az exoskeleton jellegű eszköz az emberi test, vagy egyes végtagok erejét növeli meg hatalmasra.

Atlas, a világ legfejletteb humanoid robotja

Az Atlas első változata hidraulikus meghajtású volt

Fotó: Boston Dynamics

Az Atlast a Boston Dynamics nevű amerikai cég indította az amerikai hadsereg 2013-as pályázatán. A haderő innovációkkal foglalkozó háttérintézménye, a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA) finanszírozta a robot fejlesztését, amely már a kezdeti időkben is hihetetlen dolgokra volt képes. A 28 ízülete lehetővé tette azt az egyensúlyozást, amely áttörésnek számított akkoriban, és még ma is figyelemre méltó. Az alábbi videóban az Atlas a Karate kölyök c. film egy jelentét játssza el.

2015.ben a robot már képes volt teljesíteni a haderő előírásait. A feladatait úgy tervezték meg, hogy háborús rombolást vagy katasztrófa utáni állapotot tükrözzön a környezet. A robotnak először egy járművet kellett odavezetnie a megadott pontra. Ott ki kellett szállnia, és biztonságosan közlekednie olyan talajon, amelyet romok, roncsok borítottak. El kellett távolítania kisebb tárgyakat az útjából, majd kinyitni egy ajtót, és belépni egy épületbe. Ott létrára kellett felmásznia, és ipari függőfolyosón gyalogolnia. Egy adott ponton egy szerszámmal át kellett törnie egy betonfalat, megkeresni, majd lezárni egy elromlott szelepet egy vezetéken. A feladatsor végén tömlőt kellett csatlakoztatnia egy tűzoltócsapra, és meg kellett kezdenie az oltást.