A bukaresti puccs váratlanul érte a magyar kormányt

A kormányzó és vezérkar is tisztában volt azzal, hogy túl sokáig nem tartható az erdélyi frontvonal

Fotó: Magyar Fotóarchívum

A hadművelet második részében, szeptember 13-án a Torda térségében kialakult ütközetben a honvéd haderő sikerrel megakadályozta a Székelyföldről visszavonuló magyar egységek bekerítését. A 2. magyar hadsereg erre kijelölt magasabb egységei szeptember 12-én nagy erejű támadást indítottak Arad irányába is. Az ellenséges túlerő dacára, a támadásban részt vevő magyar egységeknek ez alkalommal igen magas volt a harci morálja. Mindez meglátszott az első eredményeken is; a csapatok már a támadás első óráiban átszakították a védelmi vonalakat, és megfutamították a számbeli fölényben lévő románokat. A rohamozó magyar egységek két román hadsereget is futásra kényszerítettek.

A magyar ellentámadás megfutamította a románokat

Fotó: War History Online

A támadás célja a Béga és a Temes-völgy lugosi kijáratának az elfoglalása volt, hogy ezzel megakadályozzák a szovjet egységek betörését a bánáti síkságra. A magyar ellentámadás elsöprő ereje meglepte a románokat, akik először meginogtak, majd fejvesztett visszavonulásba kezdtek.

Szeptember 13-án délben az 1. magyar páncéloshadosztály alakulatai begördültek Aradra, ahol harangzúgás, virágeső és örömkönnyek fogadták a magyar honvédeket.

(Arad egyébként nem került vissza Magyarországhoz a második bécsi döntés nyomán, ezért az 1944. szeptemberi hadműveletben nem visszafoglalták, hanem felszabadították a várost a magyar honvédek.)