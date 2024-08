Saját állampolgárain tesztelte a Szovjetunió az első atomfegyvereit

Egy kísérleti atomrobbantás során keletkezett kráter

Fotó: Wikipédia / The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

A helyiek természetesen belélegezték a radioaktivitással szennyezett részecskéket tartalmazó levegőt, amit az erős szelek nemcsak egész Kazahsztán, hanem a Szovjetunió más területére is továbbvittek. Az érintett emberek számát a korszakban másfél millió főre becsülték.

A következmények már kezdetben is drasztikusak voltak, az 1953-as hidrogénbomba-tesztelés után pedig katasztrofálisnak bizonyultak.

Sokan szenvedtek valamilyen rákos megbetegedésben, míg a csecsemők számos rendellenességgel jöttek világra. 1956-ban egy úgynevezett piszkos bombát robbantottak, amit szándékosan arra terveztek, hogy a radioaktív sugárzást minél nagyobb körben terjessze szét.

Kurcsatov, az övezet egyik fontos városa

Fotó: Wikipédia / RIA Novosti archive, image #440215 / Alexander Liskin / CC-BY-SA 3.0

Ez annyira „sikeres” volt, hogy a 400 kilométerre fekvő Uszty-Kamenogorszk (ma Öszkemen) városának 600 gyári munkása is sugárbetegséget kapott. Nem rendelkezünk olyan adattal, ami azt bizonyítaná, hogy akár egy is túlélte volna közülük a pokoli kínokat. Napjainkban is több százezren szenvednek a radioaktív sugárzás különböző fizikai és mentális következményeitől az érintett területeken. A statisztikák szerint húsz gyermekből egy biztosan még ma is születési rendellenességekkel jön világra.

