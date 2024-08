Megsemmisült a magyar műhold

Forradalmian új technológiát tesztelt a magyar műhold

A VIREO célja a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) űrbeli használata volt, kiterjesztve annak repülés közbeni feldolgozási képességeit - olvasható az űrkutatási hírportálon szerdán közzétett cikkben.Felidézték, hogy a VIREO-nak már a pályára állítása is különleges volt. Több mint egy hónapot töltött egy orbitális szállítóeszköz fedélzetén, hogy megtalálja az optimális pályát.

A VIREO kisműhold

Fotó: MTI

A hordozóeszköz sikeresen célba ért, a VIREO pedig azonnal ráállt a számára megfelelő pályára, és alrendszereinek beüzemelését követően zökkenőmentesen folytatta földmegfigyelő kísérleteit. A beszámoló szerint számos űrkísérlet történt a VIREO fedélzetén, amelyek közül kiemelkedő az aiMotive csapatával közös fejlesztés. Ebben a műhold kamerái által rögzített képi adatokat dolgozták fel az űrben AI alapú képfeldolgozó algoritmusok segítségével.

Pocket műholdak földkörüli pályán ( a kép illusztráció)

Fotó: ESA

Újdonság volt a műholdon, hogy a 10×10×10 centiméteres raktérben - a már bemutatott kísérleteken felül - egy saját fejlesztésű payload-vezérlő alrendszert is kipróbáltak a C3S Kft. szakemberei. Ez a jövőbeni CubeSat-projekteket fogja támogatni. Emellett felkészültek a jövőbeni földmegfigyelő küldetésekre is. Az űrbe juttatott négy különböző típusú kamerával demonstráltak számos felvételkészítési módszert.

Mielőtt megsemmisült, még áthaladt Magyarország felett



Mint írták, a CubeSat 16 hónapos küldetése során lélegzetelállító képeket készített a Föld különböző részeiről. "Bár a küldetés véget ért, a VIREO sikere bebizonyította, hogy a mesterséges intelligencia technológiájával gyorsabbá és hatékonyabbá válhat a földmegfigyelés,

ami többek között olyan ágazatokban jelenthet előrelépést, mint a mezőgazdaság, katasztrófavédelem vagy energiakitermelés.

Az űrből érkező felvételekkel gyorsan és pontosan követhetőek a földfelszín változásai és a nem várt események.

A VIREO küldetése is hozzájárult az űrtechnológia további fejlesztéséhez

Fotó: NanoStas Database/C3S Kft.

A módszer továbbfejlesztése olyan területek felé is utat nyithat, mint a műholdflották jobb összehangolása, az internet távoli vidékekre való eljuttatása, az űrbányászat, az űrszemét csökkentése vagy a nagyon távoli űrös küldetések sikere" – írták. Az IOD (In Orbit Demonstration) küldetés számára a 3 egységnyi (3U) CubeSatot a C3S Kft. fejlesztette és gyártotta, valamint a felbocsátást is a magyar űripari cég menedzselte. A műhold 2024. augusztus 7-én 12:00 óra körül, miután áthaladt Magyarország területe felett, Új-Zélandnál érte el a légkört majd végleg megsemmisült.