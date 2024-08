Távcsöves bemutatókkal várják csillaglesre az égbolt szerelmeseit

Távcsövek mindig és mindenhol

A programsorozat budapesti intézménye, a Svábhegyi Csillagvizsgáló különleges Csillagkapu eseménnyel készül a csillaghullásra: augusztus 10-én és 11-én is délutántól egészen a késő éjjeli órákig rengeteg interaktív program, távcsöves bemutató várja az érdeklődőket, valamint kiváló körülmények egy fővárosi hullócsillagleshez.

Az idei EHCSA kiemelt üzenete, hogy csillagászat nem pusztán az éjszakai égbolt alatt létezik! A programsorozat idejére, augusztus 11. vasárnapra esik ugyanis az 1999-es napfogyatkozás 25. évfordulója, amely esemény százezreknek jelentett életre szóló élményt hazánkban. Ezen alkalomból két megfigyelő helyén, Balatonrendesen és Gyulán is nyilvános bemutatót szervez a Magyar Napfizikai Alapítvány, ahol hivatásos Nap-kutatókkal is találkozhatnak az érdeklődők. De speciális szűrővel ellátott naptávcsövek bukkannak fel aznap Esztergom és Szeged belvárosában, valamint Hajdúböszörményben, Mezőberényben, a Hortobágyon és az MCSE lovasberényi Csillagtanyáján is.

A Csillagtanya ad otthont az idei programsorozat egyik legkülönlegesebb eseményének, hiszen az MCSE a közösségi észlelőhely további fejlesztéséhez közösségi munkára invitálja meg a csillagászat szerelmeseit az Építs-szépíts csillagvizsgálót! esemény keretében - természetesen egész napos távcsöves élménnyel, tudományos munícióval és jó társasággal honorálva a társadalmi munkát. Hasonlóan nemes célok vezérlik az ózdi csillagászokat is, ahol az egykori, mára romos állapotú csillagvizsgáló megmentésére és felújítására gyűjtenek.

Akadnak további különleges programok is. Sülysápon és Csömörön például éjszakai túrával kötik össze a szervezők a hullócsillaglest; Kecskeméten, Nagyberényben és a Mátraalján található Markazon festői környezetbe szervezett piknikkel várják a Perseidákat; Etyeken bor és sajtkóstoló a csillagászati program kísérője; Baján és Bakonybélben planetáriumi vetítések egészítik ki a szabadtéri élményt, Nyúlon és Szegeden pedig rádiómeteoros észlelések révén hallgatózni is fognak a hullócsillagok után.

Különleges környezetet nyújt majd a szentendrei Duna-part, a szolnoki 24. emelet (lift van! :) ), a csallóközi természetvédelmi körzet és a barcsi ősborókás; a Balaton partról lehet hullócsillagokra vadászni Balatonfüreden, Balatonfűzfőn és Révfülöpön; gazdag történettel rendelkező csillagąvizsgálókat lehet felfedezni Tatán, Salgótarjánban és Óbudán.

A főváros amúgy is bőven kiveszi a részét a programokból, hiszen a fényesebb objektumokat, mint a Holdat és a Szaturnuszt akár a városból érdemes távcsővégre kapni - ennek megfelelően teleszkópokkal találkozhatunk az újpesti Levendula-parkban, a Normafán, de még a Batthyány téren is! Belvárosi járdacsillagászaton vehetünk részt többek között Dombóváron, Nyíregyházán, Miskolcon, Szombathelyen és Zalaegerszegen is. Amennyiben pedig valaki szeretné kultúrával is összekötni a csillagászkodást, annak sem kell csalódnia, idén ugyanis számos könyvtár is csatlakozott a kampányhoz, például Székesfehérváron, Szentesen és Békéscsabán.

A teljes programkínálatról a program honlapján érhető el több információ.