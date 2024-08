Temérdek sok egyiptomi sírt tártak fel

Az Egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács által a Tell al-Deir nekropoliszban, Kairótól körülbelül 201.168 kilométerre északra végzett ásatások 65 sártégla sírt és gödrös temetkezési helyet tártak fel Egyiptom Késői Periódusából (körülbelül Kr.e. 664-332). Az ásatások rávilágítanak az ókori kikötőváros, Damietta fontosságára és társadalmi rétegződésére. A nekropolisz Damietta kikötővárost szolgálta. Tell al-Deir sírjai, amik a késői periódus standard régészeti alaprajzát követik, segítenek abban is, hogy újradatálják Damietta történelmének ezt a fontos rétegét - írja a Bibliai Régészeti Társaság honlapján.

Az egyiptomi csapat a sírok között feltárt nagy mennyiségű temetkezési lelőhelyet, köztük amuletteket, ushabti szobrokat, agyagedényeket, és egyebeket. A nekropolisz egy területén felfedeztek számos magas rangú temetkezést az ókori egyiptomi istenségek, Isis, Hegat, Horus, és Bastet aranyfólia figuráival valamint Horus védelmező szemét. Az amulettek közül sok szintén istenalakok. A legtöbb sír a 26. dinasztia idejéből (körülbelül Kr.e. 672-525) való, amikor a nekropolisz különösen fontos volt. A csapat azonban számos felfedezést tett későbbi időszakokból is, köztük egy 38 bronz érmével töltött agyagkorsó a Ptolemaioszi periódusból (körülbelül Kr.e. 305-30), valamint sok fontos kerámia a keleti Mediterráneum környékéről, ami azt mutatja, hogy Damiettanak sok kapcsolata volt a történelem folyamán. Aranyfólia szobrocskák az egyiptomi sírokból, Tell al-Deirből.

Fotó: Ministry of Tourism and Antiquities / Biblical Archeology Society Lorelei Corcoran, az Egyiptomi Művészeti és Régészeti Intézet művészettörténész professzora és igazgatója és a Memphisi Egyetem munkatársa azt nyilatkozta, hogy az egyik legérdekesebb aspektusa az ásatásnak az, hogy a temetkezések a temetkezési technikák széles körét bizonyítja ugyanabban a temetkezési körzeten belül: onnan, hogy az elhunytat egy egyszerű gödörbe helyezték, addig, hogy az elhunytat sártégla struktúrába temették. Az arany amulettek és az érmék serege azt mutatja, hogy gazdagságban és státuszban egyenlőtlenségek voltak a temetőben eltemetett egyének között. Temetkezési tárgyak Tell al-Deirből.

Fotó: Biblical Archeological Society

(Az ushabati figurák kis, fából, kőből, vagy fajanszból készült szobrocskák, amiket gyakran találnak nagy számban az ókori egyiptomi sírokban. A figurák körülbelül 10-50 centiméter magasak és gyakran kapát tartanak a karjaikban. Az volt a szerepük, hogy helyettesítsék az elhunyt tulajdonost, amikor az istenek azt kívánták, hogy szolgai feladatokat vállaljon a túlvilágon. Az „ushabati” szót általában úgy fordítják, hogy „válaszoló”. Az Új Királyság idején (Kr.e. 1539-1075) a szobrokat úgy készítették, hogy hasonlítson a sír tulajdonosára, múmia mintára formázták, és a tulajdonos nevét viselte.) (Forrás: Biblical Archeology Society: https://www.biblicalarchaeology.org/, Britannica: https://www.britannica.com/)

