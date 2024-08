Rejtélyes, 2500 éves temetőt találtak, ahol kisgyereket temettek el

A temető még sok titkot rejteget

Itt jön a rejtélyes, hátborzongató rész: a harminckilenc egyedi holttestből álló fő sírhalom mindegyikében hat éven aluli gyerekeket temettek el. Legalábbis a csontdarabok alapos vizsgálata alapján. Volt még két másik sír is, amelyekben felnőttek holttestei voltak, de ezek elkülönültek a gyerekek csoportjától.

A szakemberek szerint mégsem biztos, hogy ez bármi baljós dolgot igazolna.

Úgy vélik, ez egy olyan időszak lehetett, amikor viszonylag magas volt a csecsemőhalandóság – bár továbbra is kérdéses, hogy a sírok miért álltak külön, és nem voltak közösek.

A kőtemető helye, ahol kisgyereket temettek el

Fotó: Museum of Cultural History

Volt valami különleges az egész lelőhelyen: a helyszínen található főzőgödrök és tűzrakóhelyek arra utalnak, hogy a temetkezésekhez kapcsolódóan összejöveteleket és szertartásokat tartottak

– mondta Guro Fossum, az ásatás vezetője, az oslói Kultúrtörténeti Múzeum régésze a Science Norway munkatársának, amit a ScienceAlert online tudományos portál idéz.

A sírok hosszú történelmi időszakot ölelnek fel: a bronzkor és a vaskor közötti átmenetet. Az ásatásokat Østfold megyében végezték, hogy megtisztítsák a terepet egy helyi kőbánya bővítéséhez; kezdetben a régészek arra számítottak, hogy leginkább kőkorszaki leleteket fognak itt találni, és nem is gondoltak arra, hogy majd két évezreddel későbbi sírokat fedeznek fel.

A sírokat aprólékosan dolgozták ki

A kutatók szerint a temetkezések többsége Krisztus előtt 800 és 200 között történt, és elhelyezkedésüket tekintve a főútvonalakhoz közel jelölték ki őket, így az egész közösség tudhatott róla. Ebből arra következhettek, hogy valószínűleg nem számítottak titkos temetkezéseknek.

Ráadásul minden sír szép és aprólékosan kidolgozott volt. Minden egyes követ más-más helyről szereztek be, és pontosan helyezték el a formációban. Kíváncsiak voltunk arra, vajon ki fektetett bele ennyi energiát

– magyarázta Fossum.

Az egyik sír feltárása a 2500 éves temetőben

Fotó: Museum of Cultural History

A kerek vagy ovális alakú sírok átmérője elérte a kettő métert. Némelyiket központi járólappal együtt helyeztek el, amelyet szegélykövek vettek körül.

A régészekből álló csapat szerint ilyesmire még nem volt példa Európában.

Bár lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történt itt, a leleteket most az oslói Kultúrtörténeti Múzeumban mutatják be, amelynek címe In Memory of the Children (A gyermekek emlékére). A kiállítás 2024. szeptember 29-ig tart, és az egyik kősír rekonstrukcióját is tartalmazza.