Kövületek jelzik: egyre nagyobb a a tengerszint emelkedésének veszélye

A tengerszint emelkedése valós veszélyt jelent

A Proceedings of the National Academy of Sciences című szakfolyóiratban most közzétett kutatás azt jelzi, hogy az ember által okozott éghajlatváltozás miatt még nagyobb a globális tengerszint-emelkedés lehetősége, mint azt korábban gondolták. A GISP2 nevű jégmagot még 1993-ban fúrták, és bár a benne lévő kőzetet és jeget már alaposan tanulmányozták, senki sem gondolt arra, hogy az alján lévő vegyes üledékben kövületeket keressen. Hogy miért? Mert túlságosan erőltetettnek tűnt az az elképzelés, hogy Grönland jégmentes volt a földtörténeti múltban.

A tengerszint emelkedése megállíthatatlannak látszik: Grönland jégtakaróját az ember által előidézett klímaváltozás veszélyezteti

Fotó: Paul Souders/Getty Images

Szó szerint az első órában, talán fél órán belül megláttuk a kövületeket: fűzfát, tüskésmoha spórákat, gombákat, egy rovar összetett szemét és egy mákszemet találtunk a három centiméteres talajrétegben, amelyek együttesen egy élénk tundrai ökoszisztémára utalnak

– mondta Paul Bierman, a kutatás vezető szerzője, a Vermont Egyetem környezettudományi professzora az AFP-nek, amit a ScienceAlert online tudományos portál idéz.

Bierman szerint ha a jég a sziget közepén elolvadt, az szinte biztosan azt jelenti, hogy a jégtakaró Grönland többi részén is hiányzott, ami a mai, fosszilis tüzelőanyagokkal telített éghajlat számára komoly gondot jelenthet. A szakember úgy véli,

ha nem csökkentjük drasztikusan a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátását, Grönland jégtakarója a következő évszázadok és évezredek során szinte teljesen elolvadhat.

Ez a tengerszint körülbelül hét méteres emelkedését eredményezné és eltörölné a világ part menti városait. Emberek százmilliói fogják elveszíteni a lakóhelyüket világszerte.

Sakk-matt az áthatolhatatlan jégerőd elmélethez

Az új tanulmány két fontos közelmúltbeli megállapításra épül: