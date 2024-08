Új járvány jöhet - ezek a kórokozók jelentik a legnagyobb veszélyt a világon

Majomhimlő vírus

A majomhimlő terjedése miatt a WHO 2022 júliusában egyszer már elrendelt globális veszélyhelyzetet, de azt 10 hónap után feloldotta. Most azonban újra elrendelte globális veszélyhelyzetet, mivel a szervezet meglátása szerint a fertőző betegség ismét elterjedhet, és több országban is egészségügyi kockázattá válhat. A WHO főképpen egy olyan vírusvariáns miatt aggódik, amelyet 2023 végén mutattak ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az Mpox-Klade I változat Ib jelű alvariánsáról van szó. Ez a változat az utóbbi hetekben Ugandában, Ruandában, Burundiban és Kenyában is megjelent.

Majomhimlő (mpox) vírus

Fotó: Science Photo Library via AFP / Science Photo Library via AFP/TUMEGGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Dengue-vírusok

A dengue-láz egy szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amely tünetmentes lehet, de súlyos, kórházi kezeléshez vagy halálhoz vezető betegséget is okozhat. A Délkelet-Ázsiában és a nyugat-csendes-óceáni térségben élők a trópusi éghajlat miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve, de a dengue-vírusok az egész világon előfordulnak.

Klebsiella pneumoniae

A Klebsiella pneumoniae a bélben élő baktériumok normális formája, de ha elterjed, megbetegítheti az embereket. Általában emberről emberre történő érintkezés vagy kórházakban vagy más egészségügyi intézményekben lévő fertőzött berendezések révén terjed, és tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást, véráramfertőzéseket, valamint seb- vagy műtéti fertőzéseket okozhat. Az egészségügyi szakértők aggódnak a Klebsiella miatt, mivel egyes baktériumok "szuperbaktériumokká" válnak, ami azt jelenti, hogy ellenállnak az antibiotikumoknak.

Salmonella enterica nem tífuszos szerotípusok

A Salmonella baktériumok nem biztonságos élelmiszerekkel vagy személyközi érintkezéssel terjedhetnek, és hasmenéses betegségeket okoznak, amelyek különösen a kisgyermekek esetében lehetnek súlyosak. Sok szerotípus meglehetősen gyakori, de néhány közülük invazív, életveszélyes betegséget okoz. E baktériumok kezelésére számos vakcinajelölttel folynak a korai stádiumban lévő klinikai vizsgálatok.