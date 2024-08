Újabb áldozatok maradványait találták meg Pompejiben

A pompeji feltárási munkálatokról tudósító hírportálon közölt írás szerint egy nő és egy férfi maradványait fedezték fel egy hálószobában, ahol feltehetően menedéket kerestek a vulkánkitörés elől, amelynek lávája és hamuja maga alá temette az ókori várost, így a lakóház nyitott helyiségeit is.

A most feltárt két ember maradványa

Fotó: Pompei Archeological Park

A maradványokat a pompeji régészeti park közepén húzódó IX. régió egyik épületének feltárásakor találták meg. Az ágyban fekvő nő mellett ékszerek, köztük arany és gyöngy fülbevalók, valamint arany, ezüst és bronz érmék is voltak.

A kis szobát, ahol a pár menedéket keresett, egykor átmenetileg hálófülkeként használták, amíg a házban felújítási munkálatok folytak. A helyiség a már korábban felfedezett "kék szentély" mögött helyezkedik el.

A vallási rituálékra és szent tárgyak megőrzésére szolgáló termet a XIX. század elején fedezték fel, de teljes feltárása csak a közelmúltban fejeződött be, és ennek eredményét május végén mutatták be. A szoba gazdagon díszített falain egyebek mellett női alakok ábrázolásai is láthatók.

A hálófülékben, a hamuban talált lábnyomok alapján sikerült rekonstruálni a helyiség berendezési tárgyait és meghatározni pontos helyzetüket a kitöréskor, így egy ágyat, egy komódot, egy bronz mécsest, egy márványlapú asztalt, rajta bronz, üveg és kerámia tárgyakkal.