Vannak meteorok, amik egy órán át is tartó nyomot hagynak maguk után. Most lehet, hogy kiderül, miért?

A meteorok általában villannak és aztán eltűnnek. Egy űrpor részecske égő fénynyomot hagy hátra, amint keresztülsuhan a légkörön, aztán eltűnik. De időnként egy meteor hosszan tartó utófényt hagy maga után. A csillagászok több, mint egy évszázadon át feljegyezték ezeket a hosszan tartó nyomokat, de az eredetükre nem volt válasz. Most, az állandó nyomok első szisztematikus vizsgálata feltárta, hogy milyen fajta meteor az, ami valószínűleg nyomot hagy hátra. A korábbi feltételezésekkel ellentétben, a kulcs változója annak, hogy egy meteor tartós nyomot hagy-e maga után az, hogy milyen magasan van az atmoszférában és nem a sebessége, vagy a fényessége. Erről számoltak be a a csillagászok júliusban a Journal of Geophysical Research: Space Physics magazinban.





A tartós nyomok akkor jönnek létre, amikor a bejövő űrszikláról leégett fémek reakcióba lépnek a légkörben lévő oxigénnel, különösen az ózonnal. A kémiai reakció hőt és fényt bocsát ki, és fenntartja a nyomot több tíz percig, vagy akár egy órán át is.

Tekeregnek és csavarodnak, mint a fényes kígyók, ahogy a szél elviszi őket.

Az 1940-es és 1950-es évekből származó tanulmányok szerint a nyomok ritkák, minden 750 meteorból 1-gyel történik, és főleg a legragyogóbb meteorokkal társították. A legfrissebb tanulmányok a Leonid meterorviharra fókuszáltak a korai 2000-es években, ami évtizedek óta legdrámaibb zápor volt. Azok a tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy csak a leggyorsabb meteorok, amik 70 km/s körüli sebességgel száguldanak hagynak nyomot. De ezek a vizsgálatok vagy túl széles körűek voltak, amik az egész világról származó megfigyelőktől származó meteorok egyszeri látványát vizsgálták, vagy túl szűk körűek voltak, amik egy egyszeri látványos meteorzáporra fókuszáltak.

A 90 kilométeres magasságban ragyogó meteorok az égen tartós utófényt hagynak maguk után, nem úgy, mint amelyek nagyobb magasságokon lángolnak fel. A tartós nyomok akkor jönnek létre, amikor a bejövő űrszikláról leégett fémek reakcióba lépnek a légkörben lévő oxigénnel, különösen az ózonnal. A kémiai reakció hőt és fényt bocsát ki, és fenntartja a nyomot több tíz percig, vagy akár egy órán át is.

Fotó: Nazarii Neshcherenskyi / BBC Science

Hogy egységesebb katalógust hozzanak létre, Logan Cordonnier, az Új-Mexikói Egyetem (Albuquerque) asztrofizikusa és kollégái felállítottak egy kamerát, hogy majdnem két éven át az égnek ugyanazt a darabkáját figyeljék Új Mexikó felett. 2021 októberétől 2023 júliusáig a műszer minden fénycsíkot rögzített, ami keresztezte ezt a látómezőt. Abban az időben majdnem 7.500 meteort rögzített a csapat, amelyekből körülbelül 850 hagyott tartós nyomot. Nem csak gyakoribbak voltak a nyomok a vártnál – körülbelül 8-ból 1 meteor hagyott nyomot, és 19-ből 1 öt percnél hosszabban tartó nyomot hagyott –, hanem a nyomokat mindenféle sebességű és fényességű meteorok hagyták.