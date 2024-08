Vérfagyasztó videó: egy polip lecsapott a gyanútlan cápára

Ausztrália legfejlettebb tengeri szélerőmű-projektje, a Star of the South Project a Facebookon osztotta meg a felvételeket egy epikus harcról egy macskacápa és egy maori polip között. Az esetről az Unilad portál számolt be.

Polip és cápa harca

Fotó: Facebook/Star of the South Project

A klip azt mutatja, hogy a cápa el akar úszni a polip mellett, a csápos tengeri lény azonban kinyújtja egyik hosszú végtagját és megragadja, a cápa pedig tágra nyitja a száját, mintha kiabálna.

A polip rácsúszik a cápára, majd szinte teljesen körülöleli a halat, amely igyekszik kiszabadulni a halálos ölelésből.

A közelben úszkáló halak érdeklődve nézik a műsort, és valószínűleg hálát adnak azért, hogy a cápát zsákmányolják és nem őket.

A cápa szerencséjére azonban úgy tűnik, hogy a polip talán rájött, hogy a cápa túl nagy ahhoz, hogy megegye vagy megunta a vele való játékot és lazít a szorításán, a cápa pedig elúszik.

A tasmán kormány elmagyarázta, hogy ez a Cephaloscyllium laticeps nevű macskacápa veszélyes lehet, mivel apró fogaik ellenére hajlamosak bármit megharapni, amit az állkapcsukba helyeznek, majd megforgatják és kicsavarják a testüket. A maori polipot (Macroctopus maorum) sem kell azonban félteni, mert ez az egyik legnagyobb és agresszívabb az Új-Zéland és Ausztrália vizein élő polipfajok közül.