Csak második látásra szeretett bele Albert hercegbe Viktória királynő

Három hónappal azután, hogy Viktória királynő megszületett, egy német hercegségben világra jött elsőfokú unokatestvére és későbbi férje, Albert szász-coburgi-gothai herceg. Gyermekkorát nem éppen idilli környezetben töltötte, szülei hűtlenséggel tarkított, viharos házasságának hamar vége lett, és száműzött anyjával hatéves kora után nem is találkozott. Nevelésére nagy gondot fordítottak, Albert a bonni egyetem hallgatója is volt, ahol jogot, politikai gazdaságtant és filozófiát tanult. A művelt, sportokban és zenében is jártas fiatalember számára komoly házassági terveket szőttek.

Kérők serege

Miután 1837-ben, tizennyolc évesen Viktória trónra lépett, környezete azonnal férjet kezdett keresni számára. Anyai nagybátyja, Leopold belga király kezdeményezésére Albert herceg is a potenciális jelöltek sorába került. A fiatal királynő azonban meglehetősen kritikusan szemlélte az elé járulókat, és unokatestvérétől sem volt elragadtatva. A két fiatal Viktória trónra lépése előtt már egyszer találkozott egymással, de ez egyikük számára sem volt meggyőző.

Viktória koronázási portréja

Fotó: Wikimedia Commons/George Hayter

Az ifjú királynő nagy népszerűségnek örvendett, a sajtó – akárcsak napjainkban – kiemelten foglalkozott a szerelmi életével is.

Gyengéd érzelmeket sejtettek a tory miniszterelnök, Lord Melbourne és Viktória között, de lehetséges jövendőbeliként tekintettek az amerikai elnökre is.

Azonban a befutó végül mégis Albert lett. „Érzelmek öntöttek el, amikor megpillantottam Albertet, aki gyönyörű” – írta le saját szavaival Viktória a találkozást. Villámcsapásként öntötték el az érzelmek és nem sokkal később sort is kerítettek az eljegyzésre. Bár a 19. századi Anglia a patriarchális társadalom elvei alapján szerveződött, uralkodóként Viktória joga és feladata volt a férjkérés.

Viktória és Albert esküvője

Fotó: Wikimedia Commons/George Hayter

Esküvőjük az angol uralkodóhoz méltó pompával és eleganciával zajlott, de hagyományteremtő is volt, hiszen Viktória volt az egyik első menyasszony, aki fehérben vonult az oltár elé. Korábban a legelőkelőbb menyasszonyi ruhák arany és bordó színben pompáztak, a fehér ruha hétköznapiságot és egyszerűséget sugallt.