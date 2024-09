50 éves a mikroprocesszor forradalma, robotkutyát és okosgyárat is láthatnak a látogatók – Idén is várja a látogatókat a Kutatók Éjszakáján a HUN-REN SZTAKI

Az önvezető járművek kutatásával két program is foglalkozik: autonóm drónok mutatnak be látványos koreográfiát, valamint egy térképezéshez használt, szárazföldi robotot. A robotika idén is kiemelt szerepet kap a HUN-REN SZTAKI-ban: kollaboratív robotok próbálhatók ki, többek közt az intézet portrérajzoló robotja, ami filctollat ragadva, komplex mesterséges intelligencia algoritmusokra hagyatkozva rajzol arcképeket a látogatókról. Sőt dzsengázni is lehet az egyik robottal. Önjáró követő robottal is találkozhatnak az érdeklődők.

Inkubátorban levő koraszülött csecsemők alvási-, ébrenléti-, illetve aktivitási ciklusait, valamint fiziológiás jeleit monitorozzuk mesterséges intelligenciával összekötött kamerás rendszerrel.

Fotó: https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/hun-ren-szamitastechnikai-es-automatizalasi-kutatointezet-hun-ren-sztaki/koraszulottek-eletcikusainak-vizualis-monitorozasa-1 / HUN-REN SZTAKI

Újdonság idén Spot, a robotkutya, aki ül, követ, pacsit ad – de jutalomfalatot nem kér. Szintén újdonságokkal várja a látogatókat a SmartFactory nevű minigyár, ami okosgyártási megoldásokat demonstrál, kicsiben. Szó lesz az öregedés órákról, amik a mesterséges intelligencia használatával segítenek meghatározni az egyén biológiai életkorát, valamint budapesti filmes helyszíneket is felfedezhetnek az érdeklődők.

Spot, a robotkutya, aki ül, követ, pacsit ad – de jutalomfalatot nem kér. A nemrégiben beszerzett lábhajtásos mobil mérőplatform, vagyis a Boston Dynamics robotkutya.

Fotó: https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/hun-ren-szamitastechnikai-es-automatizalasi-kutatointezet-hun-ren-sztaki/hun-ren-sztaki-milab-robotkutya-bemutato / HUN-REN SZTAKI



A HUN-REN SZTAKI hardvertörténeti kiállítása, az „A múltból a jövőbe” is új programmal várja az érdeklődőket: Manno Sándor fejlesztőmérnök tárlatvezetése ezúttal az 50 éves mikroprocesszorra fókuszál, aminek félévszázados jubileuma a mostani információs korszak vívmányait is lehetővé tette – enélkül a mérföldkő nélkül okostelefon sem létezne.



A legkisebbeket, családokat ördöglakatokkal és logikai játékokkal várjuk.

Az összes program a Kutatók Éjszakája weboldalán érhető el, regisztrálni is ezen a felületen lehet.

A HUN-REN SZTAKI-ról

A HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (HUN-REN SZTAKI) az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A HUN-REN SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokon területeinek nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. A HUN-REN SZTAKI-ról itt olvashat bővebben.