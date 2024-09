Aszteroida formájában új holdja lesz a Földnek, igaz, csak rövid időre

Fantasztikus regényekbe illő sci-fi szerű látomás válhat valóra a következő napokban, mert egy aszteroida, ami a bolygónk felé tart, a földi gravitáció hatására rövid időre a Föld miniholdja lesz.

A Föld miniholdja lesz rövid időre a 2024 PT5 jelű aszteroida

Fotó: Space.com



Két holdja lesz a Földnek?



A 2024 PT5 katalógusjelet kapott aszteroidát ami körülbelül 10 méter átmérőjű, idén augusztus 7-én fedezték fel. A madridi Complutense Egyetem két csillagásza, Carlos de la Fuente Marcos, valamint Raúl de la Fuente Marcos gondosan tanulmányozták az objektum pályáját, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy szeptember 29. és november 25. között az aszteroidát a Föld gravitációja egy rövid ideig a bolygónk körüli pályán fogja tartani, majd ezután visszaáll a Nap körüli pályára, és tovább folytatja útját az űr mélységeiben.

A minihold aszteroida és a Föld pályája

Fotó: The Watchers/Tony Dunn

Más szóval, összesen 56 és fél napig a Földnek két holdja lesz, pontosabban az „igazi” Hold mellett lesz még egy miniholdja is. A tanulmány megjegyzi, hogy a 2024-es PT5 „nem mesterséges eredetű”, vagyis nem egy olyan űrszemétről van szó, amiből több ezer kering Föld körül kvázi mesterséges holdként. A kutatók azt sugallják, hogy a 2024-es PT5 egy úgynevezett Arjuna-osztályú aszteroida lehet és amelyet bolygónkhoz hasonló pályával rendelkező Föld-közeli objektumként határoztakmeg. Ez az aszteroida-osztály az egykori Kuru Királyság - ami a mai Indiában található -, egyik ősi hercegéről kapta a nevét, aki a Mahābhārata hindu eposz központi szereplője.

Aszteroida tart a Föld felé, de nem kell aggódni



Sajnos nem valószínű, hogy megpillanthatjuk ezt a különleges miniholdat abban a két hónapban, miközben a Föld gravitációja bolygónk körüli pályán tartja. A NASA-JPL Small-Body Database katalógusa szerint a 2024 PT5 aszteroida abszolút magnitúdója csak 27,6, ami annyira halvány, hogya legtöbb és viszonylag nagyobb teljesítményű amatőr teleszkóppal sem lesz látható - írja az Ilf Science tudományos hírportál. Az úgynevezett természetes miniholdak közül már a közeli múltban is akadt néhány ideiglenes kísérője a Földnek.

A 2024 PT5 aszteroida minihold lesz jövőre és a 2050-es években is, nemcsak most szeptember-novemberben

Fotó: Space.com

Így például a 2022 NX1 katalógusszámot kapott kisbolygó 1981-ben rövid időre szintén a Föld miniholdjává vált. A 2022 NX1 jelű aszteroida viszonylag gyorsan elhagyta a Föld gravitációs terét, ám 2022-ben ismét visszatért és megint bolygónk miniholdjává vált, igaz, ez alkalommal sem túl hosszú időre. A számítások szerint legközelebb 2051-ben fog ismét visszatérni. Hasonló a helyzet a 2024 PT5 aszteroidával is, ami várhatóan még szintén többször vissza fog térni. A második látogatására nem is kell sokat várnunk, mert ez már 2025-ben be fog következni.