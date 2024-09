Ősrobbanás: volt egy titkos élete is az univerzumnak még a „nagy bumm” előtt

Egy közelmúltbeli tanulmány azt sugallja, hogy a rejtélyes sötét anyag olyan fekete lyukakból állhat, amelyek az univerzum utolsó összehúzódásából a jelenlegi tágulási fázisba való átmenet idején keletkeztek, ez pedig még az ősrobbanás előtt történt.

A korai univerzum különböző aspektusait bemutató illusztráció, beleértve az ősrobbanás és az ősi fekete lyukak által keltett sugárzást

Fotó: ESA/Lives Science

Sötét anyag: az univerzum egyik legnagyobb rejtélye



Ha ez a hipotézis beigazolódik, a fekete lyukak keletkezési folyamata során keletkező gravitációs hullámok a jövőbeni gravitációs hullám-megfigyelőközpontok által kimutathatóvá válnak, ami módot ad a sötét anyag keletkezésére vonatkozó új hipotézis megerősítésére.

Az ősrobbanás művészi ábrája. Az ősrobbanás jelenlegi modellje szerint az univerzum 13,8 milliárd éve egyetlen szingularitásból keletkezett

Fotó: Solar Strory

A galaxisokban végbemenő csillagmozgások és a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás vizsgálata – utóbbi az Ősrobbanás „utófénye” – , azt mutatják, hogy az univerzumban az összes anyag mintegy 80%-át teszi ki a sötét anyag, vagyis az az egyelőre még hipotetikus anyag, amely nem ver vissza, nem nyel el és nem bocsát ki elektromágneses sugárzást. Feltételezett bősége ellenére azonban az asztrofizikusoknak eddig még nem sikerült azonosítani, hogy miből állhat a sötét anyag.



Hogyan történhetett az ősrobbanás?



A tanulmányban a kutatók egy új modellt állítottak fel, amelyben a sötét anyag olyan ősi fekete lyukakból áll, amelyek még az univerzum utolsó összehúzódási fázisában, nem sokkal a most megfigyelt tágulási időszak előtt keletkezett sűrűségingadozásokból származnak. Eredményeiket júniusban tették közzé a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics című szakfolyóiratban.

A sötét anyag és a sötét energia az univerzum két legtitokzatosabb jelensége

Fotó: TrendinTech

Az univerzum hagyományos kozmológiai elmélete, az ősrobbanás teóriája szerint a jelenleg ismert világegyetem mintegy 13,8 milliárd éve egyetlen szingularitásból keletkezett,

amit egy rövid, rendkívül gyors tágulási időszak, az úgynevezett infláció követett.

Az új tanulmány szerzői azonban egy ennél egzotikusabb elméletet állítottak fel, amely azt feltételezi, hogy a szingularitás állapota előtt az univerzum először egy összehúzódási fázison ment keresztül. Ez a fázis az anyag sűrűségének növekedése miatt vezetett az ősrobbanáshoz és az univerzum manapság is megfigyelhető gyorsuló táguláshoz.