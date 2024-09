Véres városi csata: 18 amerikai katona meghalt, 84 megsebesült

Ahogy lelassítottunk és ereszkedtünk, hatalmas porvihart kavartak a rotorok, de a pilóták a megfelelő helyre hoztak minket, az épülettömb négy sarkára. Aztán egy nagy robbanást hallottunk, a helikopter megremegett, az ajtólövészek pedig elkezdtek kiabálni és mutogatni, hogy gyerünk, go, go, go! Úgy csúsztunk le a kötélen, hogy közben a helikopterre folyamatosan tüzeltek lentről.