A csavargó bolygók is úgy keletkeznek, mint a csillagok

A teleszkóppal végzett megfigyelések során nem találtak öt Jupiter-tömegnél kisebb objektumot, holott a műszer érzékenysége ezt lehetővé tenné.

Ez elég egyértelmű utalás arra – vélik a szerzők –, hogy az ennél a határtömegnél kisebb égitestek inkább bolygó módjára keletkeznek.

„Megfigyeléseink megerősítették, hogy a természet legalább két különböző módon alkot bolygónyi tömegű égitesteket: gáz- és porfelhőkből való kontrakcióval, illetve fiatal csillagok körüli gáz- és porkorongban, ahogy a mi Naprendszerünkben a Jupiter fejlődött” – tisztázza Jayawardhana.

A James Webb által tanulmányozott csillagköd

Fotó: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Scholz,

A legérdekesebb csillag-bolygó hibrid

A most talált fénytelen csillag-bolygó hibrid objektumok legérdekesebbike egyben a legkisebb is, becsült tömege öt Jupiternyi (vagyis a Föld tömegének 1600-szorosa). A körülötte található porkorong arról árulkodik, hogy ez a bolygó minden valószínűség szerint csillag módjára keletkezett, mivel a csillagkeletkezés korai stádiumában az űrbéli por a központi objektum körül szokott örvényleni – fejtette ki Langeveld, aki Jayawardhana csoportjában dolgozik posztdoktor kutatóként.

A porkorongok a bolygóképződésnek is előfeltételei, így a megfigyelések a törpebolygók keletkezésének megértéséhez is hozzájárulhatnak. „Ezek a csillagokhoz képest parányi, de bolygónak óriási objektumok maguk is képesek lehetnek saját bolygók létrehozására – tette hozzá Aleks Scholz, a St Andrews Egyetem asztrofizikusa. – Ezek a gázóriások miniatűr, a mi naprendszerünknél sokkal kisebb léptékű naprendszerek bölcsődéi lehetnek.”

A Webb ürteleszkóp NIRISS műszerének segítségével a csillagászok a fiatal csillagklaszter megfigyelt területének minden objektumáról infravörös spektrumot vettek fel, és 19 ismert barna törpét újraelemeztek. Felfedeztek egy új barna törpét is egy bolygóméretű kísérővel, ami ritka jelenség, és megkérdőjelezi a páros csillagrendszerek kialakulásának jelenleg elfogadott elméletét.