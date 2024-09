Gyakorlatilag kiirthatatlanná vált az egyik legidegesítőbb rovar

A bolti rovarirtó spray-k egyik legelterjedtebb fajtáját vizsgálva a University of Kentucky és az Auburn University kutatói arra jutottak, hogy a termék

„alig, vagy egyáltalán nem” alkalmas a csótányok elpusztítására.

A rovarirtó spray-ket úgy tervezik, hogy ha azokra a felszínekre permetezzük őket, ahol a rovarok rendszeresen járnak-kelnek, akkor elvben elegendő méreganyag jusson a szervezetükbe pusztán attól, hogy átgrasszálnak a terepen. A laboratóriumi tesztek azonban azt mutatják, hogy

a permetezés után a felszínen maradó méreganyag alig valami hatást gyakorol a világszerte mindenütt ismert és az otthonokban előszeretettel megtelepedő német csótány (Blattella germanica) egyedeire.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Siralmas teljesítményt nyújtottak a rovarölő szerek a csótányok ellen

A tanulmány eredményei szerint a piretroid hatóanyagot tartalmazó rovarirtó folyadékok és aeroszolok a német csótányok kevesebb mint 20 százalékát pusztítják el, ha a rovarok a permetezés után 30 perccel kerülnek érintkezésbe a kezelt felszínnel. Ráadásul még azokat a példányokat is, amelyek hosszabb ideig a permetezett felületen tartózkodtak, csak 8-24 óra alatt pusztította el a bolti termékek többsége – sőt, némely esetben öt napig kellett várni a hatás jelentkezésére. A Journal of Economic Entomology gazdasági rovartani folyóiratban publikált tanulmányt szándékosan nem laboratóriumi csótányokon végezték: a kísérleti példányokat valós körülmények közül, háztartásokból gyűjtötték be, mert korábbi kutatások azt mutatták, hogy az irtószerekkel régóta érintkezésben lévő rovarpopulációk már ellenállóvá váltak a piretroidokkal szemben.

Ahol a lakosság nem fér hozzá sem hatékony, professzionális kártevővédelemhez, sem a bolti termékekhez, az embereknek továbbra is el kell szenvedniük a csótányok jelenlétének káros következményeit, egyebek között a csótányok allergénjei okozta egészségügyi ártalmakat. Pedig az otthon az a hely, amely kényelmet és nyugalmat kellene, hogy jelentsen”

– nyilatkozta Johnalyn Gordon, a tanulmány vezető szerzője és a Floridai Egyetem posztdoktor munkatársa. Gordon ezt a munkát még a University of Kentucky kutatójaként, Zach DeVries laboratóriumában végezte, aki a városi rovartan szakértője és a cikk rangidős szerzője. Kutatásaikat az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériuma (U.S. Department of Housing and Urban Development) támogatta.