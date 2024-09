Ejtőernyős bábukkal és gumitankokkal csapták be a nácikat

Fantomtáborok, gumitankok, vászon repülők, nem létező hadiflotta

Ilyen deszkákból és vászonból készített "hajók"' százait helyezték el a britek a Dover környéki kikötőkben, mintha ez lenne a fő inváziós flotta, amely majd Calais-t támadja meg

Fotó: Culture Frontier

A britek törődtek a látvánnyal is, tehát azzal is, hogy hamis információt kapjanak a német felderítőgépek személyzetei is. Katonai fantomtáborokat létesítettek, amelyek a levegőből valódinak tűntek. A táborokban felfújható gumitankokat lehetett látni, vászon teherautók és dzsipek parkoltak a sátrak előtt, a „bázisok” melletti mezőkön pedig deszkákból és vászonból összeállított repülőgépek álltak felszállásra készen.

Egy csali repülőgép a német felderítés megtévesztésére

Fotó: Facebook

A közeli kikötőben benzinhordókból, építkezési anyagokból partraszálló hajók makettjeit hozták létre, amelyek messziről élethűnek tűntek. Ezek mutatták az inváziós flottát.

A vizuális megtévesztéshez tartozott az is, hogy a csoport dublőrt keresett Montgomery tábornok, a legnevesebb brit főtiszt helyettesítésére. Végül Clifton James hadnagy, ausztrál származású színész lett Monty hasonmása, akit Gibraltárba és Algírba küldtek a normandiai partraszállás előtt, hogy délre irányítsák Hitler figyelmét. A német ügynökök biztosra vették, hogy a valódi Montgomeryt látják.

Balra az igazi Montgomery tábornok, jobbra a dublőre

Fotó: -D-Day Info

A megtévesztő hadművelet nagyságrendjét jelzi, hogy a fantomhadseregekkel, ál-táborokkal, hamis csapatmozgásokkal járó feladatokra 12 ezer katonát és 4 ezer járművet osztottak be Angliában.

Rupert, az ejtőernyős bábu bevetésen

A megtévesztés része volt több száz bábu ledobása ejtőernyővel, a valódi ejtőernyős zónáktól távol. A bábuknak a Rupert nevet adta a légierő. A bábukra zajkeltő eszközt szereltek, amely fegyverropogáshoz hasonló hangot keltett. A leérkezés után 15-20 perccel a Rupertek beépített óraszerkezete egy kis robbanást okozott, ami elvileg arra emlékeztetett, ahogy egy ejtőernyős felgyújtja az ernyőjét, hogy ne vegye észre az ellenség.