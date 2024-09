Elaludtak a pilóták, 200 utas meghalt

A következő évek is töretlen fejlődést hoztak. Az Aeroflot sorra mutatta be az új gépeit. 1967-ben megjelent két új jet, az interkontinentális hatótávolságú Il-62 és a rövid távolságokra használható Tu-134.

1970-ben 54 országba repült az Aeroflot.

A Tu-154 volt a szovjet légitársaság legnépszerűbb gépe

Fotó: Facebook

1971-ben szolgálatba állt a talán legismertebb típus, a Tu-154. Ez a gép szállította a légitársaság utasainak felét még 1990-ben is, és egészen a kétezres évekig ez volt az orosz belföldi repülés első számú repülőgépe. Több, mint ezer példány készült a háromhajtóműves gépből, és az Aerofloton kívül száz másik légitársaság, pl. a Malév is, üzemeltette. A Malév Tu-154B-2 gépeit háromfős személyzet repülte, a magyar vállalatnál nem volt navigátor a fedélzeten.

1976-ra az utasok száma elérte a 100 milliót. A vállalat az 1980-as évek elejére a világ legnagyobb légitársasága lett, és nem csak hagyományos utas- vagy teherszállítással foglalkozott, de 3,600 szovjet települést, sarkköri bázist, katonai támaszpontot, vagy szibériai ipartelepet szolgált ki mentőrepülőgépekkel, ipari berendezések szállításával, katonák deszantolásával. Emellett az Aeroflot foglalkozott légköri kutatással és ásványok keresésével is, és a helikopterei légidaruként is dolgoztak építkezéseken.

Az Aeroflot gépeit a szovjet légierő tartalékos részeként kezelték, és a hadsereg bármikor igénybe vehette ezeket a személyzetükkel együtt. A CIA egy 1960-as évekbeli jelentése rámutatott arra, hogy a szovjet légitársaságnak arányosan több gépe volt, mint a nyugatiaknak, és ennek épp a hadsereg igényeinek kiszolgálása volt az oka.

Az Aeroflotnak szerep jutott a világpolitikában is. 1959-ben Nyikita Hruscsov pártfőtitkár az Egyesült Államokba készült, történelmi látogatásra. Hruscsov az új, még gyermekbetegségektől sújtott Tu-114 turbóprop géppel akart utazni, hogy a világ akkor legnagyobb repülőgépén érkezhessen meg a hanyatló Nyugatra, és hogy ez megadja az alaphangot a megbeszélésekhez. A gépen hálófülke is volt, és szakács is tartozott a személyzetéhez. Az alábbi videó egy eredeti szovjet promóciós film a Tu-114-ről.