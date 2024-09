Többezer élelmiszer csomagolásának vegyi anyagait találták az emberi szervezetben

Ugyancsak kimutatták a:

biszfenol A-t, egy hormonzavaró vegyi anyagot, amelyet a műanyagok előállításához használnak, és amelyet számos országban már betiltottak;

egy másik hormonzavaró vegyi anyagot, a ftalátok-at, amelyeket a meddőséggel hoztak összefüggésbe;

illetve a kevésbé ismert aoligomert, amely szintén a műanyaggyártás mellékterméke.

Az élelmiszer csomagolások közül néhány igen veszélyes az egészségre

A toxikológiában egy régi mondás szerint „az adag teszi méreggé” ezeket. A Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology című folyóiratban pubikált tanulmány egyik korlátja az volt, hogy nem tudta megmondani, hogy bármelyik vegyi anyagnak különösen magas volt-e a koncentrációja. A tudósok figyelmeztettek azonban arra, hogy ezek könnyen kölcsönhatásba léphetnek egymással, és rámutattak, hogy egyetlen mintában akár harminc különböző PFAS-t is találtak.

Geueke ezért azt javasolta, hogy csökkentsük a csomagolással való érintkezési időt - és kerüljük az élelmiszerek felmelegítését abban a csomagolásban, amelyben azok érkeztek.