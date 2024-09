Első nőként biciklizte körbe a Földet a háromgyerekes anya

1884-ben Thomas Stevens első férfiként már körbebiciklizte a Földet, és ezután a női kísérlet sem váratott sokat magára. A kerékpár új lehetőségek tárházát jelentette a hölgyeknek is, hiszen egyszerű és olcsó közlekedési eszközként könnyen elérhető volt bárki számára. Nemcsak a férfiaktól független utazást segítette, hanem átalakította az öltözködést is. Az 1890-es évek bicikliőrülete Annie-t is elérte, aki fejébe vette, hogy nők közül úttörőként követi Stevens példáját.

Tizenöt hónap alatt első nőként biciklizte körbe a Földet

Fotó: Cabinet card of Annie Cohen Kopchovsky,

15 hónap alatt a Föld körül

A legendává vált kalandor Annie Cohen néven egy litván származású zsidó családba született. Szülei ötéves korában döntöttek úgy, hogy az Egyesült Államokban próbálnak szerencsét. Bostonban telepedtek le, és ott nevelték fel gyermekeiket, de 1887-ben két hónap különbséggel hagyták árván őket, a két idősebb testvérre bízva a kicsik nevelését. Annie egy évvel később, tizennyolc éves korában ment férjhez Max Kopcsovszkij kereskedőhöz. Már háromgyerekes édesanyaként, férjét hátrahagyva vágott neki az útnak 1894-ben egy Columbia biciklivel. Első célja Chicago volt, ahova a fizikai kihívás és sérülések miatt 4 hónap alatt ért el. De nem volt hajlandó feladni, és mivel a hegyeken nem tudott átkelni a tél beállta előtt, némi pihenő után New Yorkig kerékpározott, ahol hajóra szállt.

A 19. század végétől a kerékpár új lehetőséget jelentett a nők számára a közlekedésben

Fotó: OpTwee Wielen

Nem kizárólag két keréken utazott, több alkalommal szállt vonatra és hajóra is, ezért rekordját sokan megkérdőjelezik. Európán és Ázsián keresztül tért vissza Amerikába és útja során hihetetlen kalandokba keveredett.

Történeteit, melyekkel hazatérése után turnézott, valóban nehéz elhinni,

beszámolói szerint ugyanis tigrisre vadászott Indiában, és az éppen zajló első kínai–japán háborúknak is szemtanúja volt. Amit Willy Fog 80 nap alatt próbált elérni – bármilyen közlekedési eszközt igénybe véve –, azt Annie 15 hónap leforgása alatt teljesítette. Az utazás hasonlóan indult a megtörtént eseményeken alapuló Verne regényhez, Annie is egy fogadás miatt vállalkozott a kísérletre. Ennek ténye azonban vitatott, sokak szerint csak híresztelés annak érdekében, hogy az események híre minél több emberhez eljusson.