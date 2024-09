Föld-szerű bolygó: nyugtalanító felfedezést tettek a tudósok

Ma már kietlen, sivár égitest a felfedezett Föld-szerű bolygó

Nyolcmilliárd év múlva a Nap megkezdi végső átalakulását, és „halott” fehér törpévé fog válni. Külső rétegei szertefoszlanak, csupán egy sűrű, izzó gömböt hagynak maguk után, amely akkora lesz, mint a Föld, ám még mindig rendelkezni fog a Nap eredeti tömegével.

Ha a Föld túléli a vörös óriássá alakulást, akkor körülbelül kétszer olyan messzire kerül a Naptól, mint most. Ezzel az új pályával jóval a keletkező fehér törpe lakhatósági zónáján kívülre kerül.

A kutatók szerint ez történhetett azzal a bolygóval is, amelyet most a Keck-teleszkóppal vizsgáltak. A Keming és kollégái által talált Föld-szerű bolygó eredetileg a mi világunkhoz hasonló pályán keringett. Túlélte saját csillagának vörös óriássá válását, de távolabbra lökődött eredeti helyétől, és most egy olyan pozícióban kering, amely lehetetlenné teszi az élet megmaradását a felszínén.

A kutatócsoport a Nature Astronomy című folyóiratban tette közzé eredményeit.