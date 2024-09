Fölrobbant az atombomba hasadóanyaga egy amerikai tudós kezében

Novoszibirszki idill a hidegháború idején: a tudományos városok lakói a bezártság ellenére kiváltságos életet éltek

Az itteniek olyan művészeket is meghívhattak, akik ideológiailag megbízhatatlannak számítottak, és olyan kiállításokat is szervezhettek, amelyeken „dekadens”, modern alkotásokat mutattak be. Nem véletlen, hogy a szovjet átlagemberek irigyelték a zárt városok lakóit.

A naukográdok légköre hihetetlen hatékonynak bizonyult, a tudósok értékelték a kiváltságokat és jobb életminőséget. Az itteni kutatóintézetek lehetővé tették, hogy a Szovjetunió mindvégig a világ vezető intellektuális hatalmai közé számítson. Ezt egyebek mellett az is bizonyította, hogy az 1970-es években a világ legtöbb mérnöki és tudományos szabadalmát szovjet tudósok jegyezték.

A következő, orosz nyelvű archív film a szovjet atomprogram polgári részét mutatja be.

A protvinói kutatóközpont

Szovjet magfizikai kutatóintézet

A neves Nagy Energiájú Fizikai Kutatóintézetet 1963-ban alapították az egyik legújabb naukográdban, Protvinóban. A 40 ezer lakosú tudományos város az 1941-es moszkvai csata helyszínén épült, ezért a tudósok gyerekei gyakran vittek haza az erdőben talált sisakokat és lőszereket, a munkások pedig sok emberi maradvánnyal találkoztak az infrastruktúra kiépítésekor. Az itteni részecskegyorsítót 1967-ben helyezték üzembe, és a következő évben meg is kezdték a nukleáris kísérleteket. A gyorsító a Szovjetunió, majd Oroszország legnagyobb ilyen berendezése lett, ma is működik IHEP néven, és szorosan együttműködik a már említett Európai Nukleáris Kutatási Szervezettel, a CERN-nel, amely a Nagy Hadronütköztetőt üzemelteti a francia-svájci határ alatt.

Titkos szovjet tudományos város amerikai műholdképe

Ebben a titkos városban dolgozott Anatolij Petrovics Bugorszkij, a fizika leendő doktora is. Bugorszkij a kutatóintézet megbecsült, fiatal tudósa volt. 1978. július 13-án a kutató szokás szerint bement az intézetbe, hogy elvégezze a napi feladatait.

Bugorszkij belehajolt a protonágyú sugarába