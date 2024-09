Egyre több az allergiás beteg a géllakk összetevői miatt

Dr. Lőrincz Kende arra is kitért, hogy a géllakk viselése nemcsak allergiás reakciókat és gyulladást okozhat, hanem a körömszerkezet megváltozásával is járhat. Sok esetben a géllakk eltávolítása után a páciensek

puha körmökre,

érzékenységre,

sérülékenységre,

a körömlemez csíkozottságára panaszkodnak.

Kórokozók is tovább súlyosbíthatják a problémát

Körömszépészeti beavatkozások esetében előfordulhat, hogy valamilyen kórokozó – akár baktérium – kerül be a körömlemez alá. Az egyik leggyakoribb a zöld köröm szindrómának nevezett elváltozás, melyet a pszeudomonasz nevű baktérium okoz. Tünetei a körmön megjelenő kis zöld foltok, amelyből akár súlyosabb gyulladás is kialakulhat, illetve másodlagos gombás felülfertőződésre is hajlamosíthat.

A géllakkallergia megelőzésének érdekében forduljunk mindig szakképzett manikűröshöz, győződjünk meg róla, hogy a kezünkön nincsenek sérülések, és ne használjunk ellenőrizhetetlen termékeket

– javasolja a szakember.