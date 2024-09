A hegymászás legendája elsőként mászta meg oxigénpalack nélkül a Mount Everestet

Reinhold Messner a WDR-Show Hart Aber vásáron 2024.02.26.

Fotó: Schlappal / Wikimedia Commons/Superbass

Előadónak is kiváló, számos konferenciára hívták-hívják, Magyarországon is járt 2016-ban, dokumentumfilmjeit vetítette a BBC, írásai jelentek meg a National Geographic és a Stern magazinokban. Kitüntetéseinek se szeri, se száma, a Brit Királyi Társaságnak és az amerikai felfedezők klubjának is tiszteletbeli tagja. Életéről több könyv jelent meg, tévé- és rádióműsorok foglalkoznak személyével és hihetetlen teljesítményével. 2018-ban a lengyel Krzysztof Wielicki mellett a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője díj egyik kitüntetettje lett sport kategóriában. A díjat 1987-es alapítása óta első alkalommal ítélték oda hegymászóknak.

(Nemzeti Archívum Sajtóarchívum)