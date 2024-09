A honvédtábornok, aki megszervezte Argentína első nemzeti katonai akadémiáját

Czetz János családja körében

Fotó: Wikimedia Commons/Vasárnapi Újság

A világosi fegyverletételt követően őt is kötél általi halálra ítélték és bujkálnia kellett, majd kalandos módon Nyugat-Európába szökött. A magyar emigráció fontos szereplőjeként jó kapcsolatot ápolt többek között:

Klapka Györggyel,

Teleki Lászlóval és

Pulszky Ferenccel.

Megírta emlékiratait, emellett újságíróként és mérnökként dolgozott Franciaországban és Svájcban. A nyugati hatalmak rokonszenvének elnyerése, a Habsburg Birodalom gyengítése, Magyarország felszabadítása érdekében az 1850-es évek európai konfliktusai idején - mint az 1853-56 közötti krími háború, az 1859-es szárd-francia-osztrák háború - magyar légiókat toborzott. Rá kellett azonban döbbennie, hogy a nagyhatalmak a magyar ügyet csak az Osztrák Birodalom elleni politikai játszmákban használják fel, de a függetlenség kivívása nem érdekli őket, ezért elhagyta Európát.

Kezdeményezte az Andok feltérképezését

Czetz 1857-ben, Sevillában ismerkedett meg a száműzött argentin diktátor, Juan Manuel Ortiz de Rosas unokahúgával, akit 1859-ben feleségül vett, így Argentínában kezdett új életet. Hamarosan fontos szereplője lett az ottani katonai és tudományos életnek:

létrehozta Argentína első katonamérnöki alakulatát, amelynek mai napig használatos egyenruháját is ő tervezte, elkészítette az ország katonai térképét és kijelölte a Paraguayjal és Brazíliával közös határvonalat, kezdeményezte az Andok feltérképezését, fontos szerepet vállalt a vasút- és távíróhálózat megtervezésében.

Nevéhez fűződik az első argentin katonai felsőoktatási intézmény megszervezése. Az argentin parlament 1869-ben fogadott el törvényt a katonai akadémia létesítéséről, amelynek élére Juan Fernando Czetzet, azaz Czetz Jánost nevezték ki. A szigorú és óriási munkabírású magyar katona a szabadságharc alatt tábornoki rangot kapott, új hazájában a hatályos törvények alapján csak ezredesként szolgálhatott. Czetz minden erejét új feladatának szentelte, az intézményt a semmiből, mindenféle előzmény nélkül hozta létre, személyesen intézte a legapróbb dolgokat is. Kialakította az akadémia szervezetét, működési és szolgálati rendjét, alig négy év alatt alapozta meg a modern, műszaki alapokra építkező oktatást a mai napig működő katonai intézményben.

Az akadémia éléről politikai okok miatt kellett távoznia, ezután az argentin topográfia intézet elnökeként tevékenykedett egészen 1895-ös nyugállományba vonulásáig, emellett műszaki főiskolákon oktatott.

Czetz János 1904. szeptember 6-án, 82 évesen hunyt el Buenos Airesben. Sírja az általa alapított argentin katonai akadémia kápolnájában található, az intézmény területén áll egészalakos bronzszobra is. 2019-ben katonai tiszteletadás mellett avatták fel lovasszobrát Budapest III. kerületében, ugyanebben az évben a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom udvarán is szobrot állítottak emlékének. 2022-ben, születése 200. évfordulóján szülőfalujában, Gidófalván is mellszobrot kapott, Buenos Airesben és Budapesten is utca viseli nevét.

(Nemzeti Archívum Sajtóarchívum)