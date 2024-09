Új horrorisztikus darázsfajt fedeztek fel

Ennek a fajok közötti élősködőnek (Syntretus perlmani) a nőstényei úgy szaporodnak, hogy egy injekciós tűhöz hasonló petézőszervüket – ami a szúró darazsak fullánkjának felel meg – belevezetik egy légy hasába, ahol lerakják a petéiket. A parazitoid, új darázsfaj lárvái így egy másik élőlény, a gyümölcslégy testén belül fejlődnek ki.

Fotó: Nature/Matthew Ballinger

Akkor még nem hittük el, hogy ez megtörténhet. Azt mondanám, talán egyetlen dolog magyarázhatja, hogy miért nem fedeztük fel eddig ezt a rovart: mert senki sem számított a létezésére. Eddig nem ismertünk olyan parazitoid darázsfajt, amely a legyek kifejlett egyedeit fertőzi meg

– mondta Logan Moore, a Mississippi Állami Egyetem biológusa a Live Science online portálnak, amit a Nypost idéz.

Ebből az embrióból aztán egy apró, tüskés farkú lárva fejlődik ki, amely körülbelül tizennyolc napig fejlődik a még élő gazdatestben, mielőtt szó szerint „kitörne” a hasüreg oldalából és végzetes sérüléseket okozna. A gyümölcslégy általában még néhány órán át életben marad, mielőtt elpusztulna.

Döbbenetes módon fejlődik az új darázsfaj

Az újonnan felfedezett darázsfajt szörnyű szaporodási módja miatt Ridley Scott 1979-es sci-fi horrorklasszikusában, az „Alien”-ben szereplő xenomorfokhoz hasonlítják. A szakemberek azonban ezeket a rovarokat inkább parazitoidoknak, mint élősködőknek tekintik, mivel minden esetben elpusztítják a gazdatestet.

Ez az egyetlen ismert darázsfaj, amely gyümölcslegyeket fertőz. Először tavaly fedeztük fel egy mississippi otthon hátsó kertjében, ahol a Drosophila affinis nevű gyümölcslégyfajt gyűjtöttük. Eleinte nem hittem a szememnek, de ha több ezer legyet boncolunk fel, úgy tűnik, látni fogunk néhány furcsa és különös dolgot

– magyarázta Moore, aki miután több darázslárvát is begyűjtött, csapata laboratóriumban történő felnevelésükkel és DNS-vizsgálatukkal igazolta létezésüket.

A képen egy kifejlett nőstény parazitoid darázs

Fotó: Nature/Matthew Ballinger

A későbbi kutatások azt is felfedezték, hogy a darazsak más fajokat is megfertőztek. Ahogy a nevük is sugallja, a gyümölcslegyek előszeretettel lepik meg az érett gyümölcsöket vagy zöldségeket, és gyakran a lefolyókban, szemétgyűjtőkben és üres üvegekben szaporodnak tovább, ezért nehéz kiirtani őket a konyhából. És

bár nem veszélyesek, óriási kellemetlenséget okozhatnak és komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

Óvatos becslések szerint világszerte 500 ezer és 1 millió között mozog parazitoid darázsfajok száma.