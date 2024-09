Kalózkirály: kódnyelven írhatta utolsó üzenetét a rejtélyesen eltűnt kalandor

A kalózkirály öröksége

Csak találgatni lehet, hogyan töltötte életének utolsó éveit. Mint egy jó kalóz, elpazarolta vagyonát vagy visszavonultan élt egy eldugott szigeten? Biztos információk nem maradtak róla. Egy biztos, a kalózkirállyal együtt a felfoghatatlanul értékes kincse is eltűnt a föld színéről. Egy nemrég talált levél viszont választ adhat Avery rejtélyes eltűnésére. A kalózkirály életének két kutatója ugyanis azt állítja, egy általa írt levélre bukkantak egy skót levéltárban. Az üzenetet kódnyelven írták, és a dátumozás alapján 1700-ban kelt, négy évvel Avery eltűnése után.

Avery eladja kincseit

Fotó: Wikimedia Commons

Ez alapján a kutatók szerint a kalóz a brit titkosrendőrség kötelékébe került és kémnek állt a korona szolgálatában. A hírhedt bűnözőt övező legendárium még életében kialakult, dalok és könyvek születtek róla. Daniel Defoe The King of the Pirates ( A kalózok királya) című műve röviddel Avery feltételezett halála után, 1719-ben jelent meg: ebben az angol kalózkapitány a főszereplő. Alakját az utókor is megőrizte a populáris kultúrában. Az elmúlt évtizedekben kultikussá váló Ki vagy, doki? több epizódja is említi, de más, a kalózok világát feldolgozó alkotások (mint a Fekete vitorlák című sorozat) is megemlékezik a tengeri banditáról.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.