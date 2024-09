A brit Biobank több mint 300 ezer résztvevőjének egészségügyi adatait tanulmányozva kínai és svéd kutatók megállapították, hogy a kávéban és teában található koffein fogyasztása összefüggésbe hozható többféle kardiometabolikus rendellenesség kialakulásának alacsonyabb kockázatával.

A kávéban vagy teában található koffein jót tesz a szívünknek

Fotó: Pinterest

Ezek közé olyan állapotok tartoznak, mint

a magas vérnyomás,

a stroke,

a cukorbetegség vagy

a szívkoszorúér-betegség.

Egyes becslések szerint, ha valaki egyszerre két ilyen rendellenességgel küzd, az több mint kétszeresére növelheti a halálozás kockázatát.

A kávé és a tea újabb előnyeit mutatták ki

Azoknál a vizsgálatban résztvevőknél, akik naponta mérsékelt mennyiségű koffeint fogyasztottak – tehát körülbelül három vagy több csésze kávét vagy öt vagy több csésze teát –, több mint negyven százalékkal alacsonyabb volt a két vagy több kardiometabolikus betegség kialakulásának relatív kockázata az elkövetkező évek során.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a mérsékelt mennyiségű kávé- vagy koffeinfogyasztás étrendi szokásként való népszerűsítése az egészséges emberek körében messzemenő előnyökkel járhat a kardiometabolikus multimorbiditás megelőzésében

– mondta Xujia Lu, a kínai Soochow Egyetem epidemiológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Számos korábbi tanulmány megállapította, hogy a kávéfogyasztás összefügg a jobb kardiovaszkuláris és neurológiai egészségügyi eredményekkel. Most úgy tűnik, azok élvezhetik a legtöbb előnyt, akik naponta körülbelül három és fél csészével fogyasztanak. Az új, a The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism című folyóiratban publikált eredmények egyetértenek ezzel az adagolással.

Néhány kávé naponta megvédheti a szívünket

Fotó: Farknot Architect/Adobe Stock

A vizsgálatba egy 172 315 egészséges résztvevőt tartalmazó csoportot vontak be, hogy vizsgálják a koffein összefüggését a szív folyamatos egészségével. Emellett egy másik, 188 091 önkéntesből álló csapat adatait is felhasználták a kávé vagy a tea szív egészségével való összefüggésének vizsgálatára. A résztvevők egészségi állapotát átlagosan tizenegy éven keresztül követték nyomon.

A nem ivókhoz képest mind a kávét, mind a teát fogyasztók jobb szív- és érrendszeri eredményeket értek el, függetlenül attól, hogy hány csészével fogyasztottak naponta.

A kávé- és teafogyasztók egy alcsoportját tovább vizsgálták a vér biomarkereinek szempontjából, és a vérvizsgálatok összefüggést mutattak ki a koffeines italok és az alacsonyabb koleszterinszint, valamint a jobb inzulinrezisztencia jelei között. Egy érzékenységi elemzés során a kutatók megállapították, hogy

napi három csésze kávé vagy öt csésze tea összefüggésbe hozható az először 2-es típusú cukorbetegség, majd a koszorúér-betegség kialakulásának alacsonyabb kockázatával, de a koszorúér-betegséghez vezető stroke rizikója is alacsonyabb maradt.

A szakemberek szerint eredményeiket további kutatásokkal kell igazolni, de azt jól jelzik, hogy a mérsékelt koffeinbevitelnek védő hatása lehet a szív- és érrendszeri egészségre sok ember esetében, függetlenül az életkortól, nemtől, dohányzási szokásoktól, fizikai aktivitástól vagy általános étrendtől.