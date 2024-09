Új, veszélyes vírus terjed a világban

Milyen típusú a kullancs terjesztette és most felfedezett új vírus?



A Wetland-vírusnak (WELV) elnevezett kórokozót először egy kórházi betegnél mutatták ki, akit a kínai Jinzhou városában kezeltek még 2019 júniusában a The New England Journal of Medicine című folyóiratban múlt hé szerdán, szeptember 4-én közzétett szerint jelentés szerint. A 61 éves férfibeteg körülbelül öt nappal azután, hogy ellátogatott az észak-kínai autonóm tartomány, Belső-Mongólia egyik vizes élőhelyeiről híres nemzeti parkjába, belázasodott, hányni kezdett és erős fejfájást tapasztalt. Az orvosoknak arról számolt be, hogy a park területén kullancscsípés érte, ezután alakultak ki a tünetei. Az antibiotikumok nem enyhítették a beteg tüneteit, ami arra utalt, hogy a fertőzést nem baktériumok okozták.

A képen látható kullancsfaj egy újonnan leírt vírust hordozhat, ami kullancscsípés révén átterjedhet az emberre

Fotó: Live Science

A laboratóriumi vizsgálatok a férfi vérében lévő DNS- és RNS-elemzése során egy addig még soha nem látott orthonairovírust mutattak ki – egy olyan vírust, melynek rokonait több kullancsfaj is hordozza. Az orthonairovírus-félék okozzák a krími-kongói vérzéses lázat, amely ritka és halálos betegség, és ami kullancscsípésekkel vagy fertőzött emberek testnedveinek való kitettséggel terjedhet.

A Wetland-vírust korábban nem észlelték állatokon vagy embereken.

Miután felfedezték a kórházi kezelésre jelentkezett beteg vérében, a kutatók a fertőzés területén, Észak-Kínában – azt a nemzeti parkot is beleértve, amit meglátogatott a férfi -, kullancsokban és más állatokban kezdték keresni az új vírust - írja a Live Science tudományos hírportál.



Több páciens szervezetében is kimutatták az új Wetland-vírust



Közel 14 600 kullancsot gyűjtöttek össze, amiket faj és a feltalálás helye szerint csoportosítottak így tételesen elemezhetővé váltak a kórokozók. Ezeknek nagyjából 2%-a volt pozitív a WELV genetikai anyagára. Öt kullancsfajban mutatták ki a vírust, de arányosan a Haemaphysalis concinna fajnevű kórokozót hordozó kullancsok voltak a leggyakrabban pozitívak. A vírust a kutatók által vizsgált juhok, lovak és sertések kis százalékában, továbbá egy Myospalax psilurus tudományos fajnevű nevű rágcsálóban is kimutatták.