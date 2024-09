Mondták már Önnek, hogy az arca teljes összhangban van a nevével? Vagy talán fordítva történt: találkozott egy új emberrel, és azonnal azt mondta: „Pont úgy néz ki, mint egy János” vagy „Úgy néz ki, mint egy Kata”. Még az is lehet, hogy végül igazunk lett és a nevünk megjósolhatja a külső megjelenésünket. Szóval mi ez a varázslat?

A nevünk megjósolhatja a külső megjelenésünket, saját arcvonásainkat

Fotó: PInterest

Csábító azt gondolni, hogy az ilyen esetek csak véletlenül esnek meg, esetleg a személyes elfogultságunkból adódnak. Bár az elme kétségtelenül megtréfálhat minket, de meglepődnénk, hogy mennyi igazságtartalma lehet. A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban publikált, új tanulmány szerint a felnőttek gyakrabban „hasonlítanak a nevükre”, mint azt a véletlenre foghatnánk.

Külső megjelenés: nevek, arcok és önbeteljesítő próféciák

Az elképzelés a szakemberek szerint az önbeteljesítő jóslatok gondolatában gyökerezik, ahol az egyénnel kapcsolatos elvárások befolyásolhatják a viselkedést, de akár a kinézetet is. A Reichman Egyetem marketingkutatói azt állítják, hogy ha a társadalom bizonyos elvárásokat támaszt azzal kapcsolatban, hogy egy „János” vagy „Kata” nevű személynek hogyan kellene kinéznie, akkor az egyének idővel tudat alatt úgy alakíthatják a külső megjelenésüket, hogy az megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Ez történhet közvetlen döntésekkel, például a frizura vagy a sminkelés révén, vagy közvetve, olyan élettapasztalatokon keresztül, amelyek nyomot hagynak az arcon.

Ez nem is olyan őrült ötlet, ha a nemi sztereotípiákra gondolunk. Sok férfi és nő azért viselkedik sztereotip módon, mert már kora gyermekkoruktól kezdve erre kondicionálták őket. Beépítettek bizonyos sztereotip férfi vagy női tulajdonságokat, és felnőttként átvették őket

– magyarázta Yonat Zwebner, a kutatócsoport vezetője a ZME Science online portálnak, aki több vizsgálatból álló sorozatot végzett kollégáival.

A tesztek során az arcokhoz kellett nevet rendelni

Fotó: PNAS

A szakemberek az emberi észlelési teszteket gépi tanulási technikákkal kombinálták annak érdekében, hogy kiderítsék, pontosabban tudják-e az emberek a neveket az arcokhoz rendelni, mint ahogy azt véletlennek nevezhetnénk.