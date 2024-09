Macskaorgona: a 17. századi hangszert a macskanyivákolás lejátszására tervezték

Bár nincs konkrét bizonyíték arra, hogy ezt a hangszert valaha is megépítették volna, már maga a groteszk koncepció is kérdéseket vet fel a művészet, a kegyetlenség és a terápia határairól. A macskaorgona használatáról szóló, legkorábbi említések Athanasius Kircher írásaiból származnak: a jezsuita tudós 1650-ben megjelent Musurgia Universalis című könyvében írt a használatáról.

Illusztráció a macskaorgonáról a La nature 11.számából (1883)

Fotó: Public Domain

Kircher szerint a macskaorgonát egy „melankolikus herceg lelkének felvidítására találták ki”, amelyhez a különböző korú és nemű macskákat a nyávogásuk hangmagassága alapján választották ki. A farkukat a billentyűzet billentyűi alá feszítették, ahol éles hegyű kalapácsok ütötték őket, hogy megszólaltassák őket. Az eredmény a macskanyivákolás diszharmonikus szimfóniája, amelynek célja kettős:

a szórakoztatás és

a figyelemelterelés.

A macskaorgona zene, terápia vagy kínzás?

Kircher beszámolója nem egyedi. Később más forrásokból is megjelentek hasonló történetek. Jean-Baptiste Weckerlin francia zeneszerző például Musiciana című művében részletesen beszámol egy felvonulásról, amelynek II. Fülöp spanyol király, korának leghatalmasabb uralkodója volt a szemtanúja 1549-ben. Állítólag egy olyan szekeret látott, amelyen egy orgonán játszó medvét szállítottak, ahol a sípok helyett macskákat használt.

Amikor egy billentyűt megnyomtak, azzal a macska farkát meghúzták, ami a zenei hang helyett egy „siralmas nyávogást” eredményezett, amitől „még az egerek is táncra perdültek”.

A macskaorgona ötlete azonban nem csupán egy hátborzongató tréfát, hanem a mentális betegségek javasolt gyógymódját is jelentette. A „pszichiátria” kifejezést Johann Christian Reil német orvos alkotta meg, aki úgy vélte, hogy „a macskaorgona sokkoló hangjai visszazökkenthetik a betegek figyelmét a valóságba”. Meggyőződése abban az elméletben gyökerezett, hogy a szélsőséges ingerek felébreszthetik az érzékeket. Reil azonban soha nem használt ilyen szerkezetet, és ötletét is csak hipotetikus megoldásként mutatta be.

A macskaorgona vagy „Katzenklavier”, ahogyan azt Gaspar Schott Magia universalis naturae et artist című művében ábrázolja

Fotó: Public Domain

A macskaorgona a művészet, az orvostudomány és az állatkínzás különös metszéspontját jelenti. Bár az egész dolog megdöbbentően hangzik, ez a furcsa hangszer érdekes bepillantást enged az állatokkal és a mentális egészséggel kapcsolatos múltbeli hozzáállásba. A kutyaviadalok, a kakasviadalok és a medvecsalogatás a középkor végén és azon túl is elterjedt gyakorlat volt Európa-szerte. Ebben a kontextusban a házimacskák ilyen módon történő bántalmazását a korabeli emberek többsége valószínűleg nem tartotta különösebben kegyetlennek

– mutattak rá a szakemberek a ZME Science online tudományos portálnak.