Így ölnek lassan és alattomosan a mérgező fémek

A környezetszennyező fémeknek való kitettség olyan mértékben fokozza a kalcium felhalmozódását a koszorúerekben, ami összevethető a hagyományos rizikófaktorok, például a dohányzás és a diabétesz hatásával – derül ki a Columbia University közegészségügyi kara, a Mailman School of Public Health által végzett kutatásból.

Az eredmények megerősítik, hogy a szervezetbe kerülő fémek összefüggést mutatnak az artériákban képződő lerakódások, az ún. plakkok növekedésével.

A kutatás ezzel újfajta stratégiát kínál az érelmeszesedés megelőzésére és kézben tartására. A közlemény az Amerikai Kardiológiai Kollégium folyóiratában, a Journal of the American College of Cardiology-ban látott napvilágot.

A környezetszennyező fémeknek való kitettség súlyosan károsítja a szív- és érrendszert

Fotó: Science Photo Library via AFP

Jelentős rizikót jelent a fémszennyezettség

Eredményeink rámutatnak annak fontosságára, hogy a fémeknek való kitettséget is felvegyük az érelmeszesedés és a keringési betegségek szempontjából jelentős rizikófaktorok közé

– szögezte le Katlyn E. McGraw, a Columbia Mailman School környezet-egészségtudományi részlegének posztdoktor kutatója és a cikk vezető szerzője. – Munkánk nyomán új, a fémeknek való kitettséget célba vevő megelőzési és kezelési stratégiák válhatnak elérhetővé.”

Az érelmeszesedés, tudományos nevén ateroszklerózis olyan kórfolyamat, melynek során az artériák belső falán lerakódások, plakkok képződnek, amelyek beszűkítik és merevvé teszik az ereket. A plakkok akadályozzák a vér átáramlását és növelik a vérrögök kialakulásának kockázatát.

Az ateroszklerózis ezért a leggyakoribb keringési betegségek, így az infarktus, a stroke és a perifériás érbetegség közös okozója.

Az érelmeszesedés során kalcium rakódik le a szív munkaizomzatát ellátó verőerekben, a szívkoszorúerekben. A koszorúér-kalciumlerakódás nem-invazív vizsgálómódszerekkel nyomon követhető, és előre jelezheti a jövőbeni keringési kóreseményeket.

Az ateroszklerózis a leggyakoribb keringési betegségek okozója

Fotó: Science Photo Library via AFP

A fémeknek és más környezetszennyező anyagoknak való kitettség kedvezőtlen keringési hatásait csak mostanában kezdik felismerni, és eddig még alig készült kutatás a fémszennyezés és a koszorúér-kalciumlerakódás összefüggéséről. A mostani tanulmányban a kutatók a vizeletben található fémionok mennyiségéből következtettek a fémszennyezésnek való kitettségre, és azt vizsgálták, van-e kapcsolat az így meghatározott belső fémdózisok és a koszorúér-kalciumlerakódás között.