Mahdi: felkelést robbantott ki Szudánban az önmagát messiásnak tekintő férfi

A mahdi szó az iszlámban a messiást takarja, aki az idők végén Isten küldöttjeként tér vissza és legyőzi a gonoszt. 1881 júniusában a népszerű tanító, Muhammad felvette az al-Mahdi nevet, és ebben a szerepében (többek között) egyenlőséget és vagyonközösséget hirdetett. A Szudánban élők erre rendkívül fogékonyak voltak. Mivel a messiásváró hit erőssége már korábban is alkalmat adott a vallási gyökerű politikai mozgalmak kibontakozására, Muhammad kijelentései nagy visszhangot keltettek. Rengetegen mozdultak meg őt követve, de a brit hatóságok nem tartottak tőle.

Mahdi teokratikus rendszert vezetett be, amit a "messiás" halála után az angolok fegyveres erővel számoltak fel

Fotó: Wikimedia Commons

A tanítvány felülmúlja mesterét

Muhammad Ahmad ibn Abd Alláh egy hajóács fiaként született az észak-szudáni Dongolában. Családja rendkívül vall ásos és hagyománytisztelő volt, és Mohamed próféta leszármazottjainak tekintették magukat. A róla elnevezett fiú és fivérei előbb édesapjukat, majd nem sokkal később édesanyjukat is elveszítették. Muhammad bátyjai apjuk örökségét ápolva kereskedőként és hajóépítőként igyekeztek fenntartani magukat, ő maga azonban nem követte a családi példát.

A hit iránti erőteljes érdeklődése már kisgyermekként is megmutatkozott, ezért Kartúmban kezdett tanulni.

Vonzotta a vallási aszkétizmus és a miszticizmus, amelyeket szélsőségesebb vallási csoportok között talált meg.

Mahdi, vagyis Muhhamad Ahmad portréja egykorú kőnyomaton

Fotó: Wikimedia Commons

Példaképe és mentora egy szudáni szekta alapítójának unokája, Muhammad Sharif Nur al-Dai’m sejk lett. Ahogy népszerűsége egyre nőtt és az egyszerű emberek tanítója lett, a közöttük kezdetben kialakult mester-tanítvány viszony egyre inkább elmérgesedett. A szakítás ugyan végleges volt, de Sharif halála után követői elismerték Muhammad Ahmadot vezetőjükként.

A 19. század második felében a még oszmán fennhatóság alatt álló, de viszonylagos függetlenséget élvező Egyiptom egyre erőszakosabb déli irányú terjeszkedésbe kezdett. A Szuezi-csatorna építése miatt 1875-ben az államcsődöt jelentő ország brit vezetésű nemzetközi ellenőrzés alá került.

A Szudánban zajló felkelés leverésében indiai harcosok is részt vettek. a britek oldalán

Fotó: Wikimedia Commons

A Brit Birodalom a szudáni területekre is küldött hivatalnokokat, akiknek az egyik feladata a régióban még az akkoriban is jellemző rabszolgaság felszámolása volt. 1877-ben a korábban Kínában is sikeres Charles George Gordon, azaz Gordon pasa lett a főkormányzó. A növekvő európai befolyással egyre nagyobb lett a feszültség is, ami végül az 1881-ben Muhammad bejelentése nyomán elkezdődő Mahdi-felkelésben csúcsosodott ki.