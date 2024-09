Nem a németektől lopta fegyverének ötletét Mihail Kalasnyikov

az idős feltaláló 2009-ben

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP POOL / AFP

A modernizált AKM préselt acéllemezből kialakított tokkal készült, ami ugyanazt a stabilitást adta, de majdnem egy kilogrammal könnyebbé tette a fegyvert.

Ezen felül belső mechanizmusa is módosult, továbbá elsütőszerkezetét is fejlesztették. Ez a gépkarabélytípus lett az az eszköz, amely napjainkban is a legnagyobb számban elérhető kézifegyver címmel büszkélkedhet.

