Halálossá válhat a mikrohullámú sütőben melegített étel

Amikor a műanyag tárolóedénybe rakott ételt mikrohullámú sütőbe tesszük, nem csak a táplálék, de az edény is felmelegszik. A megnövekedett hőmérséklet pedig lehetővé teszi, hogy a műanyag edényben lévő vegyi anyagok a felmelegített ételbe kerüljenek. Ez a megállapítás még azokra a műanyag tárolóedényekre is igaz, amelyeket a gyártó szerint biztonságosan a mikrosütőbe lehet rakni.

Nem mindegy, hogyan melegítjük az ételt a mikrohullámú sütőben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bár pár mikrózástól még nem lesz bajunk, célszerű nem műanyagban melegíteni az ételünket.

A műanyagoknak stabil kémiai szerkezetük van, ennek ellenére bizonyos körülmények között – ilyen a magas hőmérséklet is – káros vegyületek oldódhatnak ki belőlük”

– mondta a Food and Wine portálnak dr. Kelly Johnson-Arbor, a MedStar Health toxikológusa.

A legproblémásabb vegyületek közé a biszfenol-A (BPA) és a ftalátok tartoznak, ezeket már számos egészségkárosító hatással összefüggésbe hozták az elmúlt évek kutatásai. Ezenkívül a mikrohullámú sütőben történő melegítéssel azt is kockáztatjuk, hogy a szokásosnál is több mikroműanyag kerül az ételbe, és általa a szervezetünkbe is.

Ezért ne melegítsük mikrohullámú sütőben a műanyagban tárolt ételt

A Nebraska-Lincoln Egyetem 2023-as tanulmánya megmutatta, mi történik, ha az ételt vagy italt műanyag tárolóban tesszük a mikróba. A kutatás során két polipropilénből készült bébiétel-tartályt és egy polietilénből készült, újrafelhasználható tasakot vizsgáltak. A tárolókat zöldségeket, gyümölcsöket és tejtermékeket helyettesítő anyagokkal töltötték meg, majd mikrohullámú sütőben kezdték melegíteni őket.

A kutatók megállapították, hogy bár az ételekbe és folyadékokba került részecskék mennyisége változó volt, minden esetben komoly mikroműanyag-szennyezettséget sikerült kimutatni.

A szakértők szerint összességében egyáltalán nem tanácsos műanyagedényekben tárolt ételt mikrózni, de ha mindenképpen ragaszkodunk ehhez, akkor érdemes BPA-mentes edényeket választani. Hozzátették azonban, hogy a magas hő hatására még ezekből a tárolóedényekből is kiválhatnak más, potenciálisan káros kemikáliák.