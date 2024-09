Megnézték, valóban okoz-e agydaganatot a mobiltelefon

A mobiltelefon-használat káros hatásairól szóló vizsgálatok nem most kezdődtek, korábban azt feltételezték, hogy ezek az eszközök növelhetik a rák kialakulásának esélyét. 2011-ben még a WHO rákkutató ügynöksége is potenciálisan rákkeltőnek minősítette a mobiltelefonokat.

A mobiltelefon-használat egészségügyi hatásait már régóta vizsgálják

Fotó: Hans Lucas via AFP

A friss kutatás 1994-ig visszamenőleg elemzett minden olyan tanulmányt, amely a mobiltelefonok és a rákos megbetegedések közötti kapcsolatot kereste.

A felülvizsgálat arra jutott, hogy még azokat sem fenyegeti az agydaganat, akik szinte egész nap telefonálnak.

Ken Karipidis, a felülvizsgálat egyik vezető szerzője szerint az eredmények megnyugtatók, különösen mivel napjainkban a mobiltelefon-használat gyakorlatilag megkerülhetetlen.

Az agydaganatok előfordulása nem nőtt a mobiltelefon-használat miatt

– mondta a kutató.

Megnézték, tényleg agydaganatot okoz-e a mobiltelefon-használat

A szakértői testület azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés az agy- és nyálmirigyek rákos megbetegedései és a leukémia, valamint a vezeték nélküli technológiák, például mobiltelefonok, televíziók és babamonitorok által gyakran használt rádióhullámoknak való kitettség között. A végső elemzés 63, 1994-2022 közötti tanulmányt tartalmazott, amelyeket 10 ország 11 kutatója - köztük az ausztrál kormány sugárvédelmi hatósága - értékelt.

A felülvizsgálat szerint a vezeték nélküli technológia használatának óriási növekedése ellenére a rákos megbetegedések előfordulása nem emelkedett hasonló mértékben. Ez a megállapítás még azok esetében is igaz volt, akik hosszú ideig használják a mobiljukat, vagy több mint tíz éve van ilyen telefonjuk.

Több főbb kérdést is megvizsgáltunk, és egyik esetben sem találtuk jelét a megnövekedett kockázatnak

– mondta a tanulmány társszerzője, Mark Elwood.

Az utóbbi pár évben már maga a WHO is azon az állásponton volt, hogy valószínűtlen a mobiltelefon rákkeltő hatásáról szóló elmélet, ám ennek megerősítéséhez további vizsgálatokra volt szüksége a szervezetnek.

Korábban még ellenkező véleményen voltak a szakemberek

A mobiltelefon-használatot a WHO rákellenes ügynöksége, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) jelenleg a „valószínűleg rákkeltő”, vagyis 2B osztályba sorolja. Ezt a kategóriát akkor használják, ha az ügynökség nem tudja kizárni a lehetséges összefüggést egy adott tényező és a rák kialakulása között. Szintén potenciálisan rákkeltőnek tekintik a hintőport és az aloe verát.